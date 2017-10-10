Профилактика камней в почках: 5 советов

Камни в почках – распространенная проблема в большинстве других стран мира. Согласно статистике, как минимум 15% населения планеты хотя бы раз в жизни сталкивались с этой проблемой. Можно ли предотвратить мочекаменную болезнь?Пейте больше водыОбезвоживание – один из факторов риска развития мочекаменной болезни, поэтому первый совет по ее профилактике – пить больше воды. Женщинам рекомендуется пить не менее 9 стаканов жидкости в день, а мужчинам – не менее 13. Предпочтение желательно отдавать чистой воде, так как кофе, газированные и подслащенные напитки, в отличие от воды, повышают риск образования камней.Ешьте меньше солиБольшое количество соли в рационе приводит к обезвоживанию, поэтому в день рекомендуется есть не более 5 граммов соли. Не забывайте, что очень много соли содержится в консервированных и переработанных продуктах вроде колбасы, копченого мяса, полуфабрикатов и картофельных чипсов.Пейте меньше кофе и сладких напитковКофеин ускоряет обмен веществ и может вызвать обезвоживание. Рекомендуемый верхний предел для взрослых составляет 400 миллиграммов кофеина ежедневно, что эквивалентно примерно 4 чашкам кофе. Важно помнить, что некоторые газированные и энергетические напитки, шоколад и чай также содержат кофеин, поэтому они тоже повышают риск образования камней в почках.Что касается сладких напитков, они тоже связаны с повышенным риском образования камней, поэтому их употребление тоже рекомендуется ограничивать.Поддерживайте здоровый весЛишний вес – еще один фактор риска. Избавляться от лишнего веса желательно постепенно – и безопасными способами. Диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием животных белков эффективны для похудения, но создают повышенную нагрузку на почки и могут повысить риск образования камней.Увеличьте потребление цитратовОколо 60% людей с камнями в почках также имеют пониженный уровень цитратов – солей лимонной кислоты. Высокое содержание цитратов препятствует образованию камней в почках. Хорошими источниками цитратов считаются сок лимона или лайма, апельсиновый сок, дыня, сок манго, некоторые сорта красного перца, ягоды, абрикосы, ананасы.