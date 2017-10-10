Почему беременным женщинам не стоит отказываться от красного мяса?
Исследование показало, что снижение уровня потребления мяса существенно увеличивало риск злоупотребления ПАВ у детей матерей с нормально функционирующим геном, кодирующим белок-переносчик витамина B12. Специалисты полагают, что дело именно в дефиците B12. Чтобы снизить риск, ученые рекомендуют женщинам есть больше продуктов с витамином B12 либо принимать пищевые добавки с этим витаминов.
По данным еще одного исследования, проведенного в Норвежском университете естественных и технических наук, беременные женщины с дефицитом витамина B12 в рационе часто рожают раньше срока. На массу тела детей при рождении нехватка данного витамина не влияет.
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