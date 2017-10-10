Почему стервозные женщины нравятся мужчинам?

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В основном, в обществе строй патриархальный. То есть, женщина подчиняется мужчине, делает всё, чтобы было лучше ему.Однако сильный пол порою, понимая это, может воспользоваться таковым в своих целях, причём весьма, так сказать, и не лицеприятных иногда. Бывало достаточно ситуаций в стиле «бьёт – значит, любит», когда супруг действительно поднимал руку на свою вторую половинку, а та терпела, потому что «женское счастье» - это чтобы мужчина рядом был, и всё.С одной стороны, это действительно может быть так, семья важна для человека, однако поскольку сильный пол слишком перегибает палку со своим правом, то выходит очень уж большая неравноценность у некоторых пар. На выходе женщин часто в чём-то ограничивают, потому что они должны заботиться «об уюте», но не, допустим, выступать кормилицами семьи.В таких случаях говорят, что дамы берут на себя «мужские роли», не редко осуждают, а также предлагают отступиться. С одной стороны, женщина действительно не всегда способна потянуть обязанности мужчины, поскольку чаще всего физически несколько слабее. Физиология, так сказать, не позволяет. С другой же, в некоторых случаях, когда партнёр не ведёт себя соответственно, а также есть желание проявить себя в разных гранях (не все женщины любят детей, в частности), есть необходимость так поступать. Как сторону «хранительницы домашнего очага», так и сторону «дамы с мужской ролью» можно разложить на плюсы и минусы.Некоторые женщины в данном случае предпочитают выбирать для себя нечто среднее – стерву. Это такие дамы, которые напрямую мужчинами не руководят, однако и не хранят постоянно домашний очаг. Они пользуются сильным полом для того, чтобы кратковременно обрести финансовое благополучие, необходимые им привилегии и так далее. Бывает это и в рамках приличий, хотя некоторые женщины считают, наоборот, что у стерв границ несколько меньше, чем может быть. Интересно при этом, что, как считают учёные, именно третья категория прекрасного пола больше пользуется популярностью у мужчин, чем две основные. Стерва редко порадует вкусным обедом или ужином, она не часто согласится вообще что-то сделать из разряда «хранительницы домашнего очага», однако дома свою вторую половинку и не посадит бесконечно «варить борщи», так сказать. Эта категория прекрасного пола не редко по многим параметрам, как считают другие женщины, вообще не может соответствовать критериям идеальной дамы сердца для мужчины.Однако последние интересуются именно стервами достаточно часто, забывая даже о тех, кто готов для них круглые сутки осваивать чудеса молекулярной кухни. С одной стороны, это представляется весьма странным: выходит, то ли мужчине не нужен идеал, то ли у дам не совсем те мысли о пресловутом самом лучшем наборе качеств. В чём же тут секрет? Часть специалистов отмечает, что всё дело в авантюрном характере многих представителей сильного пола. Им порой надоедает даже идеальный порядок, зато часто нравится «охотиться». Если дама быстро сдалась и подчинилась, некоторое время мужчина радуется всеми благами такого положения, однако потом ему становится скучно.Представители сильного пола начинают задумываться о тех дамах, которые не столь быстро способны на всё ради них. Это увлекает, появляется некий азарт, и, в целом, мужчине просто любопытно: что же надо сделать, чтобы стерва сдалась? Своеобразная война в отношениях порой приводит к разочарованию, потому что некоторые женщины такого типа в прямом смысле пользуются и бросают кавалеров, однако бывает и так, что они остаются с ними жить. В этом случае проявляется постоянная борьба в отношениях. Стерва не «согнёт» мужчину совсем, но и не согласится ему подчиниться. Баталии в семье неизбежны, однако в случае должной изобретательности дамы они даже к разводу не приведут. Всё дело в способности заинтересовать и пусть слегка придавливать, но делать это чрезвычайно мягко, чуть ли не исподтишка. Это далеко не означает, что стерва становится идеалом, просто она отличается крайней неопределённостью и непредсказуемостью поведения.Снова вступает образ мужчины, считающего себя полководцем. Сражение назначено на какой-то нейтральной и вроде бы не известной территории – там могут быть как топи, в которые легко провалиться, так и прекрасные сухие места с идеальной видимостью. Исход битвы не понятен, однако отказаться не возможно – не даёт понимание, что, вероятно, именно так будут получены лучшие бонусы, их будет больше. Может, удастся обойтись меньшим количеством жертв и так далее. Переводя это в рамки отношений, получаем женщину, действительно многое о себе не открывающую, однако интересующую некими перспективами.Здесь ещё идёт аспект следующего – стерва любит себя больше, чем «хранительница домашнего очага» и «дама с мужской ролью». Дело в том, что она меньше беспокоится непосредственно о каждодневном труде. Не то, чтобы стерва меньше работает, однако поскольку она старается заинтересовать именно мужчину, то уделяет конкретно себе строго определённый отрезок времени. Выходит, что порой этот вид женщины просто выглядит, так сказать, эффектнее и наряднее. Это также привлекает мужчину в значительной степени. Одним словом, стерва действительно не идеал, просто она балансирует между двумя гранями, каждая из которых по-своему прекрасна, однако порой чересчур категорична. В связи с этим, она и интересна мужчине.Это не значит, что всем обязательно являться стервами, просто желательно думать и анализировать вашего избранника. Семья – это не только любовь, но и просчёт, и речь далеко не о сугубо коммерческой стороне вопроса. Счастье действительно необходимо строить, как дом, и следует устанавливать кирпичики очень аккуратно, а также никогда не забывать о дверях и окнах.