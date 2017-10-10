Эти привычки помогут восстановить клетки вашего мозга

Несложные упражнения облают необычным свойством.Несмотря на то, что нейрогенез долгое время считался невозможным, то есть ученые думали, что восстановить утраченные нейроны нельзя, на самом деле это оказалось не так. Нужно только следовать здоровым привычкам, информирует Хроника.инфо со ссыслкой на Fromua.Нейрогенез — это поистине замечательный процесс, посредством которого наш мозг может стимулировать создание новых нейронов и их соединений.Возможно, вам покажется это несколько противоречивым. Ведь еще совсем недавно в научных кругах активно поддерживалась идея о том, что с возрастом человеческий мозг теряет свои нервные клетки: они просто разрушаются и последствия эти необратимы.Более того, предполагалось, что травма или злоупотребление алкоголем обрекали человека на неизбежную потерю гибкости сознания (маневренность и активность мозга), которая характеризует здорового человека, придерживающегося здоровых же привычек.Но сегодня уже сделан шаг по направлению к слову, которое вселяет в нас надежду: и слово это — нейропластичность.Да, это абсолютная правда, что с возрастом наш мозг меняется, что повреждения и вредные привычки (алкоголь, табак) наносят ему вред. Но мозг обладает способностью к регенерации, он может вновь создавать нервные ткани и мостики-связи между ними.Но для того чтобы это удивительное действие случилось, нужно, чтобы человек действовал, чтобы он был активным и всячески стимулировал природные способности своего мозга.все, что вы делаете и о чем вы думаете, реорганизует ваш мозгчеловеческий мозг весит всего килограмм-полтора, и при этом потребляет почти 20% всей имеющейся в организме энергиивсе, что мы делаем — читаем, изучаем или даже просто разговариваем с кем-то, — вызывает удивительные изменения в структуре мозга. То есть абсолютно все, что мы делаем и что думаем, идет на пользуесли наша повседневная жизнь наполнена стрессом или тревогами, которые буквально захватывают нас, то, как правило, такие регионы, как гиппокамп (связанный с памятью) неизбежно поражаютсямозг подобен скульптуре, которая формируется из наших эмоций, мыслей, действий и ежедневных привычектакая внутренняя карта требует огромного количества «ссылок», связей, «мостов» и «магистралей», а также сильных импульсов, которые позволяют нам оставаться на связи с реальностьюДалее мы постараемся объяснить, как повысить свое качество жизни, сосредоточившись на здоровье мозга.5 принципов для стимулирования нейрогенеза1. Физические упражненияФизическая активность и нейрогенез напрямую связаны.Всякий раз, как мы заставляем работать свое тело (будь то прогулка, плавание или тренировка в тренажерном зале), мы способствуем оксигенации своего мозга, то есть насыщаем его кислородом.В дополнение к тому, что к мозгу приливает более чистая и более насыщенная кислородом кровь, стимулируется еще и выработка эндорфинов.Эндорфины улучшают наше настроение, и, таким образом, позволяют бороться со стрессом, позволяя укреплять многие нервные структуры.Другими словами, любая деятельность, которая снижает уровень стресса, способствует нейрогенезу. Вам остается лишь найти подходящий вид занятий (танцы, ходьба, езда на велосипеде и т.д.).2. Гибкий ум — сильный мозгСуществует множество способов поддержания гибкости ума. Для этого его нужно стараться поддерживать в режиме бодрствования, тогда он будет способен быстро «обрабатывать» все входящие данные (которые поступают из окружающей среды).Добиться этого можно при помощи различных занятий. Оставляя в стороне вышеупомянутые физические нагрузки, отметим следующие:чтение — читайте каждый день, это поддерживает ваш интерес и любознательность ко всему происходящему вокруг (и к новым дисциплинам, в частности).изучение иностранного языка.игра на музыкальном инструменте.критическое восприятие вещей, поиски правды.открытость ума, восприимчивость ко всему окружающему, социализация, путешествия, открытия, увлечения.3. Рацион питанияОдним из главных врагов для здоровья мозга является пища, богатая насыщенными жирами. Потребление полуфабрикатов и ненатуральных продуктов питания замедляет нейрогенез.Очень важно стараться придерживаться низкокалорийной диеты. Но при этом питание должно быть разнообразным и сбалансированным, чтобы не было дефицита питательных веществ.Всегда помните, что наш мозг нуждается в энергии, и по утрам, к примеру, он будет нам очень благодарен за что-нибудь сладенькое.Тем не менее, эту глюкозу желательно предоставить ему посредством кусочка фрукта или темного шоколада, ложечкой меда или чашкой овсянки…А продукты, богатые жирными кислотами Омега-3, несомненно, являются наиболее подходящими для поддержания и активизации нейрогенеза.4. Секс тоже помогаетСекс — еще один великий архитектор нашего мозга, естественный двигатель нейрогенеза. Не можете угадать причину такой связи? А дело вот в чем:Секс не только снимает напряжение и регулирует стресс, но и обеспечивает нас мощным энергетическим зарядом, который стимулирует отделы мозга, отвечающие за память.А такие гормоны, как серотонин, дофамин или окситоцин, вырабатываемые в моменты половой близости с партнером идут на пользу для создания новых нервных клеток.5. МедитацияПольза медитации для нашего мозга неоспорима. Эффект настолько же удивителен, насколько и прекрасен:Медитация способствует развитию определенных познавательных способностей, а именно вниманию, памяти, концентрации.Она позволяет нам лучше понимать реальность и правильно направлять свои тревоги, управлять стрессом.Во время медитации наш мозг работает в другом ритме: он производит более высокие альфа-волны, которые постепенно генерируют гамма-волны.Данный тип волн способствует расслаблению, одновременно стимулируя нейрогенез и нейронную связь.Несмотря на то что медитировать нужно научиться (это займет какое-то время), обязательно сделайте это, так как это прекрасный подарок для вашего ума и общего благополучия.В заключение отметим, что все эти 5 принципов, о которых мы говорили на самом деле вовсе не так сложны, как можно было предположить. Попробуйте реализовать их на практике и позаботьтесь о здоровье своего мозга.