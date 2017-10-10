9 сигналов, свидетельствующих о том, что в печени накопились токсины

Печень является одним из наиболее важных органов нашего тела, вторым по важности после кожи, который выводит токсины, а также другие отходы из организма.Целыми днями печень фильтрует нашу кровь, удаляя из нее токсины, также она отвечает за синтез углеводов и липидов.Помимо этого, наша печень является хранилищем витаминов А, D, Е и К, которые необходимы для нашего хорошего физического и эмоционального состояния.Тем не менее, несмотря на то, что этот орган отвечает за очищение организма, избыток токсичных веществ может привести к нарушению его работы и, таким образом, негативно сказывается на нашем здоровье.Несмотря на то, что он обладает способностью к самоочищению, от перегрузки его функции нарушаются и и это не дает печени работать в оптимальном режиме.Потому всем нам важно знать эти симптомы интоксикации, чтобы вовремя их заметить и провести детоксикацию организма.Эксперты раскрыли 10 признаков того, что в печени накопились токсины.1. Токсины вызывают изменение цвета мочиИзменения в цвете и запахе мочи и кала являются важным индикатором внутренних проблем со здоровьем.Несмотря на то, что они, возможно, могут быть вызваны мочеполовой или кишечной инфекцией, это также может стать ключевым сигналом для своевременного обнаружения проблем с печенью.Моча, как правило, имеет бледно-желтый цвет, когда наше тело не испытывает недостатка в жидкости, однако, из-за желтухи она может иметь более темный цвет.Кроме того, накопление токсинов в печени может привести к тому, что цвет стула станет бледнее или, напротив, почти черным.2. Спазмы и воспаление в желудкеНесмотря на то, что трудно заподозрить, что спазмы в брюшной полости и отеки связаны с проблемами с печенью, вы не должны исключать такую возможность.Частые спазмы указывают на то, что печень не работает должным образом и не может самостоятельно избавиться от токсинов.Кроме того, при этом присутствует перманентное воспаление, которое, как правило, сопровождается газами.3. Чувствительность кожиНакопление отходов в печени почти всегда проявляется в состоянии нашей кожи. Необъяснимый зуд, раздражение и сухость может говорить нам о том, что печень интоксицирована.Вполне вероятно, что эти симптомы можно прглушить, используя увлажняющий крем, но так как проблема является внутренней, они появятся вновь.4. ИзжогаИзжога связана с заболеваниями, которые поражают нашу пищеварительную систему и печень.Несмотря на то, что часто она бывает вызвана неправильным питанием или некоторыми веществами, которые содержатся в пище, иногда изжога тоже указывает на накопление токсинов.5. ДиареяДиарея является реакцией на многие нарушения, среди которых и те, которые затрагивают состояние печени и желчного пузыря.Когда диарея появляется часто и без всякой видимой причины, вероятно это печеньсигнализирует о том, что ей требуется срочная детоксикация.6. Чувство усталостиХроническая усталость — это проблема, которая, помимо собственно усталости, вызывает слабость, вялость и неспособность выполнять повседневные задачи.Когда печень перегружена из-за токсинов, это снижает ее способность очищать кровь и мешает правильной оксигенации клеток организма.В результате, у нас снижается физическая и умственная работоспособность, а также появляется желание постоянно спать.7. Внезапная потеря аппетитаХотя это нормально, что мы можем потерять аппетит во многих обстоятельствах, важно уделять этому особое внимание, особенно когда это становится регулярным явлением.Несмотря на то, что многие люди уверены, что не хотеть есть это хорошо, с течением времени это может привести к дефициту питательных веществ и другим нежелательным реакциям.8. ОтекиЗадержка жидкости чаще встречается у людей с заболеванием почек, но она также может говорить и о проблемах с печенью.Она часто проявляется в виде отеков ног и других частей тела. Ее можно легко определить, плотно прижав палец к коже и отпустив. Если отпечаток пальца остается на несколько секунд, присутствует отек.9. Желтизна кожиЖелтуха или желтоватая кожа является результатом накопления вещества под названием билирубин, который является пигментом желчи.Желчь вырабатывается в печени и играет важную роль в процессе пищеварения.Когда печени становится трудно фильтровать токсины из крови, билирубин накапливается в крови и вызывает эти изменения в цвете кожи.Можете ли вы определить эти симптомы? Если вы подозреваете у себя два или более из упомянутых здесь нарушений, обязательно обратитесь к врачу, чтобы вовремя выявить и предотвратить возможное заболевание печени.