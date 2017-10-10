Неожиданные продукты, которые лучше не употреблять при простуде

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Медики поделились списком продуктов, которые не стоит есть при простуде.Мало кому известно о диетах при простуде и кашле. Тем не менее, существует немалый список продуктов, употребление которых при простуде нежелательно.ТАБУ НА ОБИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. Как известно, кормить больного, все равно, что кормить болезнь. Эту закономерность подметили еще древние лекари, которые запрещали своим больным обильно питаться. В противном случае вся энергия пойдет на переваривание пищи, а на борьбу с болезнью сил никаких не останется. Так больные будут болеть дольше, что повышает вероятность осложнений. Конечно же, это вовсе не значит, что при простуде и гриппе нужно голодать. Просто необходимо уменьшить порции, и вставать из-за стола с чувством легкости и небольшого голода.ГОРЯЧЕЕ ПИТЬЕ. Наверняка мы многих удивим тем фактом, что горячие напитки во время простуды нежелательны! Да, да, все именно так. Кипяток оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку ротоглотки, и вы можете обжечь горло. Изначально вам может показаться, что от горячего чая вам стало легче, но это всего лишь временное облегчение, которое сменяется ухудшением состояния. Во время простуды и гриппа рекомендуется выпивать много жидкости. Пейте напитки теплыми или слегка горячими – комфортными для вашего горла и пищевода.ЛИМОН И ДРУГИЕ ЦИТРУСОВЫЕ. И вот еще одно «громкое» опровержение! Оказывается, употребление лимонов и других цитрусовых фруктов во время простуды и гриппа нежелательно. Да, в них большое количество витамина С, но в этих фруктах также много кислот, а вирусы и бактерии неплохо себя чувствуют в кислой среде. Вот почему при простуде рекомендуют пить минеральную щелочную воду.МЕД. Нет, не бойтесь… Мед – это отличное средство при простуде и кашле. В нем содержится много витаминов и других биологически активных веществ, способствующих укреплению организма и скорейшему выздоровлению. Но, здесь есть одно важное условие: ни в коем случае не кладите мед в горячую воду (чай и другие напитки). Мало того, что при контакте с горячей жидкостью мед начинает терять все свои полезные свойства, но, кроме того, при этом могут образоваться опасные для здоровья соединения. Поэтому ешьте мед вприкуску, и если он сильно засахарился, то не нужно его топить на водяной бане.СЛАДОСТИ. К сожалению, в таких лакомствах нет ничего полезного. Врачи-диетологи советуют вовсе исключить сладости из своего рациона питания, тем более при болезни. Все дело в том, что сладости – это высококалорийное питание, что оказывает на организм определенную нагрузку. Но, кроме этого, сладости также подавляют активность иммунной системы. Так, американскими учеными было доказано, что обильное потребление сахара снижает функциональность лейкоцитов – иммунных клеток, защищающих наш организм от патогенных возбудителей и любых чужеродных агентов.Кроме того, при употреблении сладостей, сахар частично оседает на стенках горла и ротовой полости, что только способствует размножению патогенных бактерий, усиливая воспалительные процессы в ротоглотке. Если не можете жить без сладкого, то отдавайте предпочтение натуральным сладостям: сухофрукты, ягоды, морсы и соки (без добавления сахара). Однако и здесь нужно придерживаться «золотой середины». Чрезмерное употребление этих продуктов также вредит организму.КОФЕ И АЛКОГОЛЬ. Во время болезни кофе и алкоголь нужно исключить, поскольку они способствуют обезвоживанию организму, что недопустимо при острых респираторных вирусных инфекциях. Даже небольшое количество спиртного во время болезни не рекомендуется.