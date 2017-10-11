Как повысить иммунитет?

В любой острой болезни, да и в обострении хронических мы привыкли винить «низкий» иммунитет. Что же это такое – иммунитет, и как его повысить? Эта проблема кажется нам очень важной в преддверии зимне-осеннего сезона простуд и вирусных заболеваний.Иммунитет – это не просто защита организма, а целая сеть систем, защищающих человека от вторжения инородных агентов. На клеточном уровне организм человека постоянно подвергается атакам всевозможных микроорганизмов. И тогда в борьбу с ними вступает не одна, а сразу несколько защитных систем, соответственно у человека есть несколько видов иммунитета.Гуморальный иммунитет основан на работе В-лимфоцитов, и осуществляется через различные белки, растворимые в крови и жидкостях организма. Второй вид иммунитета – клеточный. Он обеспечивает целостность и защиту отдельных клеток от мутаций и клеток-агрессоров.В данном случае на «поле боя» выходят специальные клетки-макрофаги и Т-лимфоциты.Есть еще тканевый иммунитет, реакция, не допускающая распространения инфекции в организме. И, наконец, специфический иммунитет, который приобретается клетками после столкновения с определенными возбудителями болезней, именно на этом принципе основано действие вакцин.Основные причины ослабления иммунитета – это неправильное питание и стрессы. Недостаток в питании белков, а также витаминов, снижает способность организма к образованию антител, которые необходимы для борьбы с вирусами.Именно поэтому необходимо, чтобы витамины присутствовали постоянно в нашем рационе. Возьмите в привычку пить винаминно-минеральные комплексы, полезно также каждое утро съедать по чайной ложке мёда на пустой желудок или использовать другие способы увеличения витаминов в вашем рационе (биологически активные добавки, фрукты, овощи, народные средства, повышающие иммунитет). Главное делать это каждый день, а не время от времени.Стресс обычно возникает от переутомления, поэтому возьмите в привычку хорошо отдыхать (в частности, высыпаться). Таким образом вы уменьшите шансы заразиться инфекцией, а если это и произойдёт, то болезнь пройдет намного легче и мягче, сообщает.