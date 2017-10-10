Питание во время беременности отражается на здоровье ребенка

Нарушенное питание беременной может оказать негативное воздействие на развитие плода и здоровье будущего ребенка, сообщил руководитель отдела детского питания Института питания РАМН.По его словам, низкая масса тела при рождении у ребенка, болезни желудочно-кишечного тракта, рахит, анемия — все эти заболевания у детей в основном вызваны неправильным питанием матери.«Женщина уже впервые 2 недели зачатия плода должна правильно питаться и употреблять витамины, особенно фолиевую кислоту», — сообщил Игорь Конь Дефицит белка, фолиевой кислоты, цинка и йода, а также избыток витамина А у беременной женщины может оказать негативное влияние на развитие плода.Также он отметил, что для того, чтобы ребенок был здоровым необходимо кормить его грудным молоком хотя до 6 месяцев, а в идеале — до 12 месяцев. По его словам, наше общество должно понять, что грудное вскармливание — это залог здоровья будущего ребенка.