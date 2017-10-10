Как сохранить хорошее зрение до старости

Сохранить хорошее зрение до старости — задача не из лёгких. Помочь в этом может правильное питание.Даже если в молодости зрение у вас было идеальным, это далеко не гарантирует вам того же в старости. Около 30% населения планеты, достигшего 65 лет, страдает каким-либо заболеваниям глаз. К 80 годам эта доля возрастает до 50%, причём только некоторые из отклонений поддаются лечению. Другие ведут к слепоте.Основной причиной ухудшения зрения врачи называют возрастную дистрофию жёлтого пятна (ДЖП). Это участок на сетчатке глаза сзади глазного яблока, через который, собственно, зрительная информация и передаётся в мозг. По статистике около 30% людей старше 75 страдают ДЖП, однако такие факторы, как интенсивное воздействие солнечного света, курение, алкоголизм и даже лишний вес значительно повышают шансы испортить себе зрение. Может навредить вашим глазам и диета: исследования последних лет показывают, что высокое потребление жиров и пренебрежение овощами также усугубляет деградацию сетчатки.Чем же помочь своим глазам? Самыми известными природными лекарствами для зрения считаются морковь и черника. В них в большом количестве содержатся особые пигменты, укрепляющие наше зрение. Однако в последнее время научное доверие к ним ослабело: исследования показывают, что зелёные и жёлтые фрукты и овощи намного полезнее для сетчатки, чем оранжевые. В них содержится лютеин и зеаксантин — тоже пигменты, но более сильные с точки зрения лекарственного воздействия, сообщает newsland.ru.Интересно, что содержатся эти чудо элементы не только в растительной пище. Ниже приведён список наиболее полезных для глаз продуктов и указано общее содержание в них лютеина и зеаксантина (по отдельности они не встречаются). Выберите из них наиболее для вас подходящие и постарайтесь, чтобы какой-то из них входил в каждый из ваших приёмов пищи (в идеале их должно быть 5).1. Шпинат (200 г) — 29,811 мг лютеина и зеаксантина.2. Капуста белокочанная (200 г) — 23,720.3. Капуста листовая (200 г) — 14,619.4. Кабачок (200 г) — 4,048.5. Кукуруза (200 г) — 2,429.6. Брокколи (200 г) — 2,015.7. Брюссельская капуста (200 г) — 2,015.8. Салат-латук (200 г) — 1,295.9. Листовой салат (200 г) — 969.10. Стручковая фасоль (200 г) — 595.11. Фисташки (30 г) — 342.12. Яйцо (1 шт.) — 166.13. Авокадо (30 г) — 77.