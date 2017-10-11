Солнечные ванны разрушают ДНК

Любой вид загара при ультрафиолетовом облучении - как на солнце, так и в солярии, наносит вред здоровью и может провоцировать широкий спектр заболеваний от преждевременного старения кожи до рака, предупреждают американские ученые.Авторы трех обзорных статей, специалисты в клеточной биологии, дерматологии и эпидемиологии исследовали воздействие ультрафиолетового излучения на кожу, в том числе в соляриях. Они отмечают, что воздействие ультрафиолета вызывает повреждение ДНК, преждевременное старение кожи, и даже рак.Опубликованные данные свидетельствуют, что посещение соляриев, большинство клиентов которых составляют молодые женщины, связано с повышением риска меланомы (самой опасной формы рака кожи) и опровергают мнение о безопасности соляриев. Ученые призвали запретить посещение соляриев для детей младше 18 лет. Отметим, в Иране Министерство здравоохранения уже запретило кабины для загараАвтор одной из трех статей, дерматолог, президент Общества исследования меланомы Дэвид Фишер (David Fisher) и его коллеги отмечают, что и загар, и рак кожи начинаются с повреждения ДНК ультрафиолетовой радиацией, и приходят к выводу о невозможности "безопасного загара"."Ультрафиолетовая радиация - один из факторов риска развития рака, воздействия которого легче всего избежать. Хотя генетические и другие факторы также несомненно важны для возникновения этого заболевания, роль ультрафиолета в развитии рака неоспорима. Попытки запутать общество в этом вопросе, в том числе ради экономических выгод соляриев, должны встретить решительный отпор".