Чем полезен ромашковый чай?
Врачи говорят, что благодаря своим антисептическим и противовоспалительным свойствам состав ромашки противостоит напряжению на сердце и дисбалансу сахара. Они рекомендуют пить настой из ромашки или ромашку в виде чая регулярно. Пациентам с уже поставленным диагнозом ромашка позволит сохранить зрение, избавиться от почечного повреждения и нормализовать работу нервной системы. Также фармацевты планируют выпустить лекарство на основе компонентов цветка.
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