Чем полезен ромашковый чай?

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Ежедневная чашка ромашкового чая за едой оказалась эффективным способом предотвратить диабет и осложнения после болезни, сообщают медики "Journal of Agricultural and Food Chemistry" (США). В течение 21 дня лабораторным крысам с развитым диабетом давали извлечение ромашки. В конце исследования ученые отметили существенное уменьшение уровней глюкозы в крови животных. Кроме того, ромашка запрещала действие ферментов ALR2 и сорбитола, которые связаны с высоким риском отрицательных и опасных последствий диабета.Врачи говорят, что благодаря своим антисептическим и противовоспалительным свойствам состав ромашки противостоит напряжению на сердце и дисбалансу сахара. Они рекомендуют пить настой из ромашки или ромашку в виде чая регулярно. Пациентам с уже поставленным диагнозом ромашка позволит сохранить зрение, избавиться от почечного повреждения и нормализовать работу нервной системы. Также фармацевты планируют выпустить лекарство на основе компонентов цветка.