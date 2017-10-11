Если у малыша насморк
Прочистите носик ватными турундами и закапайте назначенные врачом сосудосуживающие капли согласно возрасту ребенка (читайте информацию в аннотации). Чтобы у малыша не возникла сухость слизистой носа, можно после этого закапать персиковое или вазелиновое масло либо изотонические капли на основе морской соли. Все эти манипуляции выполняйте перед кормлением, чтобы малыш мог без затруднений поесть.
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