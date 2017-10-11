Если у малыша насморк

Насморк у грудного ребенка нарушает процесс кормления, поскольку малыш не может сосать с заложенным носом. Применение лекарствен­ных средств должно быть согласовано с врачом. Чтобы лечебные капли действовали, прежде всего необходимо произвести туалет носа. Малыш, разумеется, еще не умеет сморкаться, и поэтому слизь нужно удалять с помощью назального распиратора или маленькой спринцовки с мяг­ким наконечником.Прочистите носик ватными турундами и закапайте на­значенные врачом сосудосуживающие капли согласно возрасту ребенка (чи­тайте информацию в аннотации). Чтобы у малыша не возникла сухость слизистой носа, можно после этого закапать персиковое или вазелиновое масло либо изотонические капли на основе морской соли. Все эти манипу­ляции выполняйте перед кормлением, чтобы малыш мог без затруднений поесть.