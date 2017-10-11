Эти признаки указывают на то, что вашу печень пора "чистить":

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Медики рассказали, по каким симптомам можно распознать интоксикацию печени.Как мы знаем, печень является одним из самых главных органов, на "плечи" которого возложена обязанность переработки всех поступающих из вне веществ и выведения токсинов из организма.Со временем печень может быть перегруженной и требовать очищения, иначе начнут развиваться различные заболевания. А вот как понять, что печень уже перегружена, рассказали медики.Пигментация кожи очень свойственна для перегруженной печени. На лице могут появиться коричневые, желтые или даже зеленоватые пятна.При дисфункции печени в крови может повыситься билирубин, от чего "белки" глаз становятся желтоватыми.Нехарактерный запах, цвет и консистенция стула свидетельствуют о том, что печень работает не так, как должна.Немногие знают, что нарушение в работе печени может проявиться в таком виде, как резкое появление седины в области темечка или же облысение. Такое явление может произойти у совсем еще молодых людей.Помимо кровоточивости десен, перегруженная печень может стать провокатором изменения цвета языка и неба.При дисфункции печени на лбу появляются глубокие морщины, которых ранее не было заметно.Этот симптом перегруженной печени может побеспокоить вас в том случае, если ранее ваша кожа была сухой или нормальной.Если вы заметили, что у вас стали появляться вышеперечисленные симптомы, то не стоит медлить и ждать еще больше ухудшения ситуации, а принять меры и очистить печень от вредных веществ подручными средствами, например, оливковым маслом с лимонным соком, свекольным соком, грейпфрутами, зеленым чаем, яблоками и так далее.