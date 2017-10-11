Ученые выяснили неожиданный фактор, который влияет на детскую смертность

Оказывается, существует связь между деревьями и здоровьем детей.Данные о здоровье почти 300 000 детей показали, что количество деревьев в регионе напрямую связано с одной из основных причин детской смертности.Авторы нового исследования проанализировали условия жизни 293 362 детей из 35 стран и пришли к выводу, что чем выше плотность деревьев в регионе, тем реже дети страдают диареей. По данным Всемирной организации здравоохранения, диарея остается второй по распространенности причиной смерти детей в возрасте до пяти лет. К гибели приводят обезвоживание, вымывание солей из организма или развитие бактериальных инфекций. Ежегодно от диареи умирают 525 тысяч детей до пяти лет по всему миру.Авторы новой работы рассмотрели несколько факторов, влияющих на здоровье детей: социально-экономические факторы, климат и экология речных бассейнов. В исследование включили данные о домохозяйствах в разных климатических зонах Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Выяснилось, что в сельской местности по всему миру уровень заболеваемости диареей напрямую связан с количеством деревьев на территории местного речного бассейна. В городах такая зависимость отсутствует.В основе работы лежат данные проекта Demographic and Health Surveys (DHS) Program. Всего проект включает более 300 исследований, проведенных с 1984 года. Авторы нового исследования учли возраст детей, уровень доходов семьи, сведения об образовании родителей, наличие дома сантехники, количество осадков в регионе, средние температуры и примерное количество деревьев на территории речного бассейна. Эти данные сравнили отдельно для городских и сельских домохозяйств. Затем ученые создали теоретические модели, прогнозирующие, как изменится общая ситуация вместе с изменением каждого из факторов отдельно.По оценке ученых, увеличение количества деревьев в речном бассейне на 30% окажет эффект, сопоставимый с улучшением инфраструктуры, например оснащения домов сантехникой. При этом озеленение территорий обойдется властям развивающихся стран дешевле, чем обновление инфраструктуры. Согласно прогнозу, самое большое влияние на уровень заболеваемости может оказать рост благосостояния населения и уровня образования — однако повысить эти показатели может оказаться гораздо сложнее.Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.