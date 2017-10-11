Сколько вина можно пить в день?
По мнению ученых, женщинам рекомендуется ограничить себя примерно 150 мл вина в день. Мужчины могут позволить себе в два раза больше – до 300 мл.
Не стоит забывать, что алкогольные напитки содержат довольно много калорий. Одна порция красного сухого вина содержит примерно 125 калорий, порция белого сухого – 100 калорий. Если запивать вином ужин, калорий получится довольно много – достаточно, чтобы начать поправляться, если это войдет в привычку.
Чтобы не выпить больше рекомендуемой нормы и не получить много лишних калорий, специалисты советуют растягивать одну порцию вина, используя маленькие по объему бокалы, и пить очень маленькими глотками. Сначала они рекомендуют налить в стакан 60-90 мл вина и пить очень медленно. Позже можно будет налить в бокал еще немного вина.
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Добавил stefan в категорию Разное
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