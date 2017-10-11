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Инфаркт миокарда — грозный спутник многих сердечно-сосудистых недугов. И в первую очередь – ишемической болезни сердца, которая у части больных может протекать бессимптомно или маскироваться под другие проблемы.Инфаркт: как не допустить атаки?Обратившись к опытным кардиологам, мы решили составить памятку для тех, кто не хочет пропустить надвигающийся инфаркт.Врачи подчеркивают: очень важно обратиться к врачу именно в критический для сердца момент, когда меры по предотвращению инфаркта наиболее результативны. Этот период, длящийся от 2-3 дней до нескольких недель, называют предынфарктным или периодом прогрессирующей стенокардии.Обратите внимание на боль, характерную для предынфарктного состояния:за грудиной — от легкого сжимающего дискомфорта до жгучего страдания длительностью от 30 минут и больше;в нижней челюсти (как будто зуб разболелся);шее и спине (напоминает приступ радикулита);в левой руке ощущаются ломота, мышечная слабость, онемение, легкое покалывание;в животе чувствуются спазмы, как при несварении желудка (диспепсия).При инфаркте миокарда боль бывает очень сильной, длится несколько часов и даже суток, не снимается нитроглицерином, сопровождается резкой слабостью, страхом смерти, одышкой и другими признаками нарушения работы сердца и изменениями электрокардиограммы (ЭКГ), которые могут «запаздывать» на 2-3 дня.При подозрении на инфаркт необходимо срочно вызвать «скорую», а до ее прибытия уложить и по возможности успокоить больного, придав ему полусидячее положение.