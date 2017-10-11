Лекарства не снижают давление? Откажитесь от соли!Ученые выяснили, что при гипертонии, которая не поддается лечению, несмотря на прием нескольких препаратов, давление можно снизить при помощи диеты с пониженным содержанием соли.Употребление большого количества поваренной соли в значительной степени способствует возникновению артериальной гипертонии, устойчивой к лечению", - говорит Eduardo Pimenta, главный автор исследования.Eduardo Pimenta и его коллеги из Института Кардиологии Dante Pazzanese (Сан-Паулу, Бразилия) изучили связь между количеством съедаемой соли и уровнем артериального давления у 13 пациентов с устойчивой к лечению гипертонией.В среднем пациенты принимали 3,6 препарата для снижения давления. Средние цифры артериального давления на приеме у врача составляли 147,9/85,2 мм.рт.ст.Когда люди перешли на диету с низким содержанием соли, содержание натрия в суточной моче значительно уменьшилось, систолическое давление снизилось в среднем на 22,6 мм.рт.ст, а диастолическое - на 9,2 мм.рт.ст."Мы ожидали, что при уменьшении потребления соли артериальное давление понизится, но никто не думал, что снижение будет таким заметным", - говорят авторы работы.Исследование также доказало, что лишняя поваренная соль влияет на работу кровеносных сосудов и заставляет организм задерживать жидкость, даже при лечении мочегонными препаратами. При диете с пониженным содержанием соли организм избавлялся от лишней жидкости.Ученые заключают, что исследование четко продемонстрировала вредные эффекты употребления чрезмерно соленой пищи у людей с устойчивой к лечению гипертонией, а также благотворное влияние диеты с пониженным содержанием поваренной соли.