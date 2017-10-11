6 ранних сигналов сердечной недостаточности

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Сердечная недостаточность характеризуется неспособностью сердца человека перекачивать количество крови, необходимое для осуществления всех метаболических процессов и снабжения кислородом и питательными веществами клеток тканей человеческого организма.Когда питание клеток нашего тела нарушается, наш организм перестаёт функционировать должным образом. Подобные нарушения имеют определённую симптоматику. Следует отметить, что симптомы сердечной недостаточности довольно серьёзны и способны значительно снижать качество жизни пациента.Именно сердечная недостаточность часто становится причиной инвалидности у взрослого населения. Особенно это касается людей старше 65 лет.Хотя обычно это заболевание становится хроническим, благодаря правильно подобранному лечению и врачебному наблюдению многим таким пациентам удаётся сохранить нормальное качество жизни.Некоторым же приходится прибегать к помощи небольшого дефибриллятора. Это устройство напоминает шагомер, а его задача заключается в поддержании постоянного сердечного ритма.Хотя сердечная недостаточность не является таким уже редким расстройством, появление подобных заболеваний сердца радикально меняет жизнь пациента и его близкого окружения.Именно поэтому так важно быть внимательным по отношению к первым симптомам проблемы. К сожалению, очень часто первые признаки заболевания остаются незамеченными, люди склонны списывать их на усталость и стрессы.Познакомиться с первыми признаками сердечной недостаточности никогда не будет лишним. В этом случае при появлении малейших подозрений ты будешь знать, что делать, и обратишься за помощью к врачу.1. Позывы к мочеиспусканию в ночные часыЕсли приходится ходить в туалет ночью более 2 раз, необходимо насторожиться.Этот симптом может иметь различные причины: проблемы с почками, простатой, инфекции… Но может быть и так, что частые позывы к мочеиспусканию в ночные часы связаны с развивающейся сердечной недостаточностью.Когда мы ложимся спать, сердцу становится трудно перегонять накапливающуюся в нижних конечностях жидкость и последняя начинает выводиться почками вместе с мочой.Следует помнить о том, что в результате этого заболевания увеличивается объём камер сердца. Таким образом наше сердце пытается справиться с перекачиванием большого объёма крови. Помимо этого сердечная недостаточность склонна сопровождаться задержкой жидкости.Поэтому если вы заметили, что позывы к мочеиспусканию участились без видимых на то причин, разумным решением будет обратиться за консультацией к медицинскому специалисту.2. Потеря аппетитаПричина этого симптома может скрываться в широком спектре менее серьёзных расстройств и проблем.Тем не менее, необходимо иметь в виду, что когда наше сердце перестаёт перекачивать кровь с нормальными ритмом и частотой, в пищеварительной системе и печени начинают накапливаться жидкости.Как следствие, у человека пропадает аппетит, а уже после небольшой порции пищи он чувствует себя сытым. Для того, чтобы утолить голод, ему требуется каждый раз все меньше еды.3. Хроническая усталостьВ этом случае усталость склонна появляться даже в тех ситуациях, когда мы занимаемся делами, которые не требуют от нас серьёзных усилий. Возможно, что раньше ты прекрасно справлялась с этой задачей, а сейчас вам не хватает воздуха, появляется удушье.Когда у человека развивается сердечная недостаточность, ему становится трудно подниматься по лестнице, поднимать тяжёлые предметы и ходить за покупками. Даже долгая беседа способна полностью лишить его сил.Из-за сердечной недостаточности наше сердце начинает перекачивать меньше крови. Это означает, что наша мускулатура также получает меньше крови, а вместе с этим кислорода и питательных веществ.В результате мускулы быстро оказываются перегруженными, появляются судороги, боли и, наконец, сильная усталость.4. Беспричинное увеличение весаВозможно, этот симптом покажется тебе странным и противоречивым. Откуда же взяться лишним килограммам, когда у человека исчезает аппетит и он начинает меньше есть? Как и в предыдущих случаях, ответ на этот вопрос необходимо искать в задержке жидкости.В этом случае лишний вес появляется не из-за жировых отложений, а из-за накопившейся в теле человека жидкости.Если вы набрали около 2 килограммов менее чем за 1 неделю, обязательно проинформируйте об этом своего врача.Необходимо знать о том, что правильно подобранное лечение и подходящая диета помогут быстро решить проблему и фигура станет прежней.5. Отёкшие лодыжкиЛодыжки могут отекать по различным причинам. Эта проблема часто беспокоит людей с лишним весом, беременных женщин и лиц, страдающих варикозным расширением вен.В любом случае необходимо понимать, что если эта проблема становится хронической, значит, с нашим организмом не все в порядке. Чтобы обнаружить точную причину отеков нужно обратиться к врачу. Только он сможет поставить точный диагноз.Такие отеки могут распространяться на всю поверхность ног. В большинстве случаев это свидетельствует о сердечной, почечной или печеночной недостаточности.Именно поэтому при появлении отеков ног необходимо сообщать об этом медицинскому специалисту.6. ОдышкаОдышка связана не только с обычной задержкой жидкости, но и с застойными процессами в лёгких человека.Очень важно помнить о том, что накапливающаяся в лёгких жидкость нарушает процессы обмена кислорода. Речь идёт об очень серьёзной проблеме.В начале одышка появляется в определённых ситуациях: во время занятий спортом или даже в те моменты, когда мы встаём с постели.Когда мы лежим, жидкость распространяется по тканям лёгких, в результате чего нам становится труднее дышать, когда мы встаём.Даже если такая одышка длится всего несколько секунд, но при этом беспокоит тебя ежедневно, не стоит проявлять беспечность. Будет лучше обратиться за консультацией к врачу.В довершение нам хотелось бы ещё раз сделать акцент на том, что при появлении любой проблемы со здоровьем необходимо посещать своего лечащего врача. Не оставляйте без внимания странные симптомы, которые не дают вести нормальную жизнь. Даже если эти проблемы кажутся незначительными.