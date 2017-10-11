5 самых распространенных видов рака и их симптомы
1. Рак молочной железы
Внимательно осмотрите молочные железы. Обратите внимание на:
Их размеры. Если вы заметили, что одна грудь увеличилась в размере, то это повод посетить маммолога вне очереди.
Красноту или сыпь вокруг соска.
Выделения из одного или обоих сосков.
Припухлость в области подмышки или ключицы.
Уплотнение в груди.
Изменение структуры кожи, например, чрезмерная пористость.
Изменение формы сосков.
Постоянная боль в груди или подмышке.
2. Рак простаты
Если вы заметили, что:
- вам приходится чаще ходить в туалет, в том числе ночью;
- у вас слабый напор струи и перерывы во время мочеиспускания;
- вы испытываете жжение во время мочеиспускания;
- вы ощущаете неполное опорожнение мочевого пузыря;
- у вас появляется желание снова пойти в туалет через полчаса-час после предыдущего мочеиспускания;
то вам немедленно необходимо обратиться к врачу.
3. Рак легких
Чаще всего первые симптомы рака легких не вызывают у больных тревоги, они не отличаются характерностью. К ним можно отнести:
- несистематический кашель;
- усталость;
- понижение аппетита;
- резкое снижение массы тела;
- на более запущенных стадиях «подключается» кашель с кровяными прожилками, одышка;
- когда метастазы достигают органов и тканей, наблюдается болевой синдром.
4. Рак полости рта
Наиболее часто рак рта возникает у курящих людей. К первым симптомам относятся:
- появление во рту патологического очага (на языке, на поверхности щек, в слюнных железах);
- появление очагов на губах;
- боли в области пораженного участка;
- боли, отдающие в висок или ухо;
- повышенное слюноотделение;
- затруднение при глотании и жевании пищи.
5. Рак кожи
Первые признаки рака кожи – это изменения на кожных покровах:
- узелки, уплотнения, трещины и язвы, не заживающие длительное время;
- гиперпигментация;
- появившиеся родинки и папилломы.
Если вы обнаружили у себя хотя бы один из симптомов, то бегите к врачу. Лучше лишний раз убедиться, что у вас все в порядке. И помните — болезнь лучше лечить на ранних стадиях.
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