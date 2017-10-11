5 самых распространенных видов рака и их симптомы

Знали ли вы, что каждая восьмая женщина предрасположена к раку молочных желез, а каждый шестой мужчина — к раку простаты? Врачи насчитывают более 200 видов рака. Медики рассказали о 5 самых распространенных, а также перечислили их симптомы. Если вы заметили у себя хотя бы один из симптомов, необходимо немедленно обратиться к врачу!

1. Рак молочной железы

Внимательно осмотрите молочные железы. Обратите внимание на:

Их размеры. Если вы заметили, что одна грудь увеличилась в размере, то это повод посетить маммолога вне очереди.

Красноту или сыпь вокруг соска.

Выделения из одного или обоих сосков.

Припухлость в области подмышки или ключицы.

Уплотнение в груди.

Изменение структуры кожи, например, чрезмерная пористость.

Изменение формы сосков.

Постоянная боль в груди или подмышке.

2. Рак простаты

Если вы заметили, что:

- вам приходится чаще ходить в туалет, в том числе ночью;
- у вас слабый напор струи и перерывы во время мочеиспускания;
- вы испытываете жжение во время мочеиспускания;
- вы ощущаете неполное опорожнение мочевого пузыря;
- у вас появляется желание снова пойти в туалет через полчаса-час после предыдущего мочеиспускания;

то вам немедленно необходимо обратиться к врачу.

3. Рак легких

Чаще всего первые симптомы рака легких не вызывают у больных тревоги, они не отличаются характерностью. К ним можно отнести:

- несистематический кашель;
- усталость;
- понижение аппетита;
- резкое снижение массы тела;
- на более запущенных стадиях «подключается» кашель с кровяными прожилками, одышка;
- когда метастазы достигают органов и тканей, наблюдается болевой синдром.

4. Рак полости рта

Наиболее часто рак рта возникает у курящих людей. К первым симптомам относятся:

- появление во рту патологического очага (на языке, на поверхности щек, в слюнных железах);
- появление очагов на губах;
- боли в области пораженного участка;
- боли, отдающие в висок или ухо;
- повышенное слюноотделение;
- затруднение при глотании и жевании пищи.

5. Рак кожи

Первые признаки рака кожи – это изменения на кожных покровах:

- узелки, уплотнения, трещины и язвы, не заживающие длительное время;
- гиперпигментация;
- появившиеся родинки и папилломы.

Если вы обнаружили у себя хотя бы один из симптомов, то бегите к врачу. Лучше лишний раз убедиться, что у вас все в порядке. И помните — болезнь лучше лечить на ранних стадиях.
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Добавил GooDZonE в категорию Онкология

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