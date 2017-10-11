5 самых распространенных видов рака и их симптомы

Знали ли вы, что каждая восьмая женщина предрасположена к раку молочных желез, а каждый шестой мужчина — к раку простаты? Врачи насчитывают более 200 видов рака. Медики рассказали о 5 самых распространенных, а также перечислили их симптомы. Если вы заметили у себя хотя бы один из симптомов, необходимо немедленно обратиться к врачу!1. Рак молочной железыВнимательно осмотрите молочные железы. Обратите внимание на:Их размеры. Если вы заметили, что одна грудь увеличилась в размере, то это повод посетить маммолога вне очереди.Красноту или сыпь вокруг соска.Выделения из одного или обоих сосков.Припухлость в области подмышки или ключицы.Уплотнение в груди.Изменение структуры кожи, например, чрезмерная пористость.Изменение формы сосков.Постоянная боль в груди или подмышке.2. Рак простатыЕсли вы заметили, что:- вам приходится чаще ходить в туалет, в том числе ночью;- у вас слабый напор струи и перерывы во время мочеиспускания;- вы испытываете жжение во время мочеиспускания;- вы ощущаете неполное опорожнение мочевого пузыря;- у вас появляется желание снова пойти в туалет через полчаса-час после предыдущего мочеиспускания;то вам немедленно необходимо обратиться к врачу.3. Рак легкихЧаще всего первые симптомы рака легких не вызывают у больных тревоги, они не отличаются характерностью. К ним можно отнести:- несистематический кашель;- усталость;- понижение аппетита;- резкое снижение массы тела;- на более запущенных стадиях «подключается» кашель с кровяными прожилками, одышка;- когда метастазы достигают органов и тканей, наблюдается болевой синдром.4. Рак полости ртаНаиболее часто рак рта возникает у курящих людей. К первым симптомам относятся:- появление во рту патологического очага (на языке, на поверхности щек, в слюнных железах);- появление очагов на губах;- боли в области пораженного участка;- боли, отдающие в висок или ухо;- повышенное слюноотделение;- затруднение при глотании и жевании пищи.5. Рак кожиПервые признаки рака кожи – это изменения на кожных покровах:- узелки, уплотнения, трещины и язвы, не заживающие длительное время;- гиперпигментация;- появившиеся родинки и папилломы.Если вы обнаружили у себя хотя бы один из симптомов, то бегите к врачу. Лучше лишний раз убедиться, что у вас все в порядке. И помните — болезнь лучше лечить на ранних стадиях.