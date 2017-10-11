Обнаружена связь между обувью и некоторыми болезнями

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Обувь может быть стильной или нет, но хуже всего, если она не того размера. Испанские ученые нашли связь между обувью, неподходящей по размеру, и нарушениями в организме.Научные работники из Университета г. Ла-Корунья выяснили, что 83 процента людей подбирают себе обувь не своего размера. В этом они видят причину для развития деформаций в стопах и связанных с ними недугов.Их наблюдения показали, что наиболее распространенными проблемами с ногами, связанными с неправильным выбором обуви, являются деформации костей стопы, пальцев, ногтей, подошвенный кератоз и плоскостопие.«Неподходящая по размеру обувь может значительно увеличивать вероятность плоскостопия, деформации пальцев и проблем с ногтями. Подобные проблемы связаны с риском потери самостоятельности, частыми падениями и психическими проблемами», - высказались ученые.Также врачи отметили, что с возрастом у людей происходят необратимые изменения в морфологии стопы, которая начинает увеличиваться в длину и в ширину. Поэтому по мере старения следует тщательнее подбирать туфли, подсказали эксперты.Медики рекомендуют отдавать предпочтение обуви с регулируемыми ремешками на пружинящей подошве с хорошей амортизацией.