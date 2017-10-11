Как справиться с болью при раке без таблеток

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Существует достаточно много вспомогательных методов, которые помогут облегчить физическое и психоэмоциональное состояние человека, больного раком. Предчувствие боли, ее неизбежность пугают и парализуют, лишая сил, энергии и сильно снижая качество жизни при онкологическом диагнозе. Поэтому нелишне будет взять на вооружение эти несложные способы и применять их при необходимости.По статистике, в наркотических обезболивающих нуждаются только 10% больных раком людей. Остальные для снижения болевых ощущений и боли, как правило, используют современные анальгезирующие средства.В дополнение к ним можно применять эфирные масла. Конечно, при отсутствии индивидуальной непереносимости. Добрая треть от общего объема эфирных масел обладает обезболивающими свойствами.Например, масло и аромат корицы помогает снять раздражение и усталость. Его добывают из коры деревьев семейства лавровых. Известно, что еще в Древнем Египте корицу использовали, как обезболивающее средство: благовония распыляли во время хирургических операций.Лимонные масла, получаемые из плодов лимонного дерева, эффективно снимают головные боли, чувство тревоги, успокаивают. Их получают из плодов разными способами, но наиболее ценными и терапевтически активным является масло холодного прессования. Оно повышает иммунитет, регулирует артериальное давление, улучшает работу сердца. Важно помнить, что все лимонные масла обладают фотосенсибилизирующим эффектом.Частый спутник онкологических заболеваний — проблемы с пищеварением. При онкологии человек может терять аппетит, часто появляется чувство тошноты, спазмы. Нейтрализовать данные неприятные симптомы поможет масло мяты или мятный чай. Кроме этого мята обладает антисептическими свойствами.При онкологии нередко возникают нарушения сна. Бессонница изматывает человека, в результате чего снижается работоспособность, защитные силы организма. Нормализовать сон поможет масло лаванды. Этот природный антидепрессант, который в ароматерапии также применяется как средство для заживления ран, лечения раздражения кожи, дерматитов, для снятия стресса.В тандеме с лавандой можно применять анис — он отлично устраняет плаксивость. Как лимонное масло, масло бергамота обладает тонизирующим действиемКак отличить натуральное эфирное масло от синтетического?Для лечения всегда применяются только натуральные масла!1. Низкая стоимость. Натуральное средство не может стоить дешево.2. Натуральные эфирные масла всегда разлиты во флаконы из темного стекла. Эфирные композиции не терпят прямых солнечных лучей.3. Если капнуть натуральное эфирное масло на лист бумаги, то останется небольшое жирное пятно. Синтетические субстанции не оставляют следов на бумаге.4. Все преимущественно флаконы с натуральным эфирным маслом содержат дозатор, объем флакона, как правило, не превышает 10 мл.Не рекомендуется!Наносить эфирное масло в чистом виде на кожу, это может вызвать раздражение.РекомендуетсяПрименять эфирные композиции возможно разными способами.1. Капните 3-4 капли масла в аромалампу и подождите пока комната наполниться ароматом.2. Можно «заправлять» аромамасла в водяной диффузор. Тогда аромат будет распространяться вместе с каплями испаряющейся влаги и дополнительно увлажнять воздух.3. Пару капель нанести на носовой платок или бумажные салфетки и оставить на некоторое время на столе или рядом с собой.