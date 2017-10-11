Факторы риска развития рака в период менопаузы
В ходе исследований ученые оценили состояние здоровья 5855 женщин со средним возрастом 71 год, которые наблюдались в течение 12 лет.
Было установлено, что наличие и распределение жировых отложений в области талии является более важным фактором риска развития рака, чем индекс массы тела (ИМТ), или процент содержания жира в организме. С высоким уровнем наличия абдоминального жира связан риск развития рака легких и желудочно-кишечного тракта.
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