Факторы риска развития рака в период менопаузы

Ученые из Дании установили, что у женщин в постменопаузе абдоминальный жир в области живота может увеличить риск развития злокачественных новообразований.В ходе исследований ученые оценили состояние здоровья 5855 женщин со средним возрастом 71 год, которые наблюдались в течение 12 лет.Было установлено, что наличие и распределение жировых отложений в области талии является более важным фактором риска развития рака, чем индекс массы тела (ИМТ), или процент содержания жира в организме. С высоким уровнем наличия абдоминального жира связан риск развития рака легких и желудочно-кишечного тракта.