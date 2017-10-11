Как ухаживать за кожей при раке
Столкнувшись с раком, человек испытывает самые негативные эмоции и переживания. Страх, отчаяние, раздражение, агрессия, чувство вины — все это переполняет и делает жизнь невыносимо сложной. А еще отражение в зеркале не радует. В период лечения можно набрать лишние килограммы или наоборот, исхудать до невозможности, могут начать выпадать волосы, ресницы, поредеют брови. Как принять себя такой и помочь телу восстановиться после агрессивных процедур?
Как правило, в салонах красоты с раковыми больными в нашей стране попросту не знают, как себя вести, и поэтому довольно часто могут даже отказывать в услугах. Но не специально, а потому что боятся навредить.
Агрессивные методы лечения рака меняют состояние кожи. Она становится чувствительной, сухой, шелушиться, могут появиться сильные воспалительные элементы, нарушается ее гидробаланс и защитные функции. Поэтому разумно будет немного скорректировать (не кардинально) свой привычный бьюти-уход.
1. Вместо мыла используйте мягкие очищающие гели и пенки с нейтральным коже pH, молочко, эмульсии или мицеллярную воду. Вода для умывания должна быть теплой, а не горячей.
2. Для смягчения противовоспалительного эффекта и уменьшения чувствительности применяйте термальную воду, лучше с магнием. Найти подобные средства можно в сегменте аптечной косметики у разных марок.
3. Если ранее вы пользовались жидкой увлажняющей эмульсией, возможно сейчас, вам больше подойдет питательный крем.
4. Исключите из ухода косметические средства с раздражающими кожу AHA и BHA кислотами, ретинолом и другие космецевтические бьюти-продукты, с повышенной концентрацией активных веществ.
5. Включите средства с гиалуроновой кислотой, натуральным увлажняющим фактором (NMF), лецитином, маслом бурачника, масло семян смородины. Они помогают восстанавливать фосфо-липидный слой, который выполняет функцию защиты кожи.
6. Чтобы снять покраснение кожи, а такое возможно, рекомендуется использовать средства с успокаивающим действием на основе экстракта лаванды, ромашки, алоэ. Конечно, при условии, если нет индивидуальной непереносимости.
7. Забудьте про скрабы с жесткими абразивными частицами. Замените их пилингами на основе мягких полиэтиленовых частиц. Применять лучше не чаще 1 раз в 7-10 дней.
8. Всегда защищайте кожу от ультрафиолетового излучения. Для этого обязательно наносите средства с SPF не ниже 50+. Можно также выбрать тональное средство, одновременно выравнивающее поверхность кожи и обладающее защитными свойствами фильтра от солнечных лучей. Такие сегодня выпускают многие марки декоративного макияжа. В их состав входят физические фильтры на основе оксида титана и диоксида цинка.
При использовании глюкокортикостероидов (ГКС) в рамках комплексного лечения могут появиться отеки. В этом случае можно использовать кубики льда, которые помогут избавиться от лишней жидкости.
Не рекомендуется
Любые виды массажа и дренирующие процедуры, например, лимфодренаж.
Аппаратные процедуры. В том числе микротоковое воздействие, вакуумно-роликовые процедуры.
Лазерные технологии. Любое тепловое воздействие может спровоцировать нежелательную реакцию.
Инвазивные методики. Инъекции ботокса, биоревитализация, мезотерапия — под запретом, так происходит стимуляции на всех уровнях дермы, что противопоказано при онкологии.
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Добавил ignat в категорию Онкология
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