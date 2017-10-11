Как ухаживать за кожей при раке

При онкологии состояние кожи оставляет желать лучшего. Химиотерапия, лучевая терапия, целый арсенал других лекарств, которые необходимо принимать для поддержания иммунитета, самочувствия ухудшают качество кожи, снижая ее защитные свойства. Для женщин желание выглядеть привлекательно является совершенно естественным. Несложные бьюти-правила помогут сохранить здоровье и красоту и добавят хорошего настроения.Столкнувшись с раком, человек испытывает самые негативные эмоции и переживания. Страх, отчаяние, раздражение, агрессия, чувство вины — все это переполняет и делает жизнь невыносимо сложной. А еще отражение в зеркале не радует. В период лечения можно набрать лишние килограммы или наоборот, исхудать до невозможности, могут начать выпадать волосы, ресницы, поредеют брови. Как принять себя такой и помочь телу восстановиться после агрессивных процедур?Как правило, в салонах красоты с раковыми больными в нашей стране попросту не знают, как себя вести, и поэтому довольно часто могут даже отказывать в услугах. Но не специально, а потому что боятся навредить.Агрессивные методы лечения рака меняют состояние кожи. Она становится чувствительной, сухой, шелушиться, могут появиться сильные воспалительные элементы, нарушается ее гидробаланс и защитные функции. Поэтому разумно будет немного скорректировать (не кардинально) свой привычный бьюти-уход.1. Вместо мыла используйте мягкие очищающие гели и пенки с нейтральным коже pH, молочко, эмульсии или мицеллярную воду. Вода для умывания должна быть теплой, а не горячей.2. Для смягчения противовоспалительного эффекта и уменьшения чувствительности применяйте термальную воду, лучше с магнием. Найти подобные средства можно в сегменте аптечной косметики у разных марок.3. Если ранее вы пользовались жидкой увлажняющей эмульсией, возможно сейчас, вам больше подойдет питательный крем.4. Исключите из ухода косметические средства с раздражающими кожу AHA и BHA кислотами, ретинолом и другие космецевтические бьюти-продукты, с повышенной концентрацией активных веществ.5. Включите средства с гиалуроновой кислотой, натуральным увлажняющим фактором (NMF), лецитином, маслом бурачника, масло семян смородины. Они помогают восстанавливать фосфо-липидный слой, который выполняет функцию защиты кожи.6. Чтобы снять покраснение кожи, а такое возможно, рекомендуется использовать средства с успокаивающим действием на основе экстракта лаванды, ромашки, алоэ. Конечно, при условии, если нет индивидуальной непереносимости.7. Забудьте про скрабы с жесткими абразивными частицами. Замените их пилингами на основе мягких полиэтиленовых частиц. Применять лучше не чаще 1 раз в 7-10 дней.8. Всегда защищайте кожу от ультрафиолетового излучения. Для этого обязательно наносите средства с SPF не ниже 50+. Можно также выбрать тональное средство, одновременно выравнивающее поверхность кожи и обладающее защитными свойствами фильтра от солнечных лучей. Такие сегодня выпускают многие марки декоративного макияжа. В их состав входят физические фильтры на основе оксида титана и диоксида цинка.При использовании глюкокортикостероидов (ГКС) в рамках комплексного лечения могут появиться отеки. В этом случае можно использовать кубики льда, которые помогут избавиться от лишней жидкости.Не рекомендуетсяЛюбые виды массажа и дренирующие процедуры, например, лимфодренаж.Аппаратные процедуры. В том числе микротоковое воздействие, вакуумно-роликовые процедуры.Лазерные технологии. Любое тепловое воздействие может спровоцировать нежелательную реакцию.Инвазивные методики. Инъекции ботокса, биоревитализация, мезотерапия — под запретом, так происходит стимуляции на всех уровнях дермы, что противопоказано при онкологии.