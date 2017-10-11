Алкоголь повышает риск меланомы на 55%

Регулярное употребление алкоголя может увеличить вероятность риска развития меланомы, наиболее смертельной формы рака кожи, более чем в половину, сообщает Daily Mail.Эксперты выяснили, что те, кто выпивает более одного спиртного напитка в день, на 10 процентов повышает риск развития меланомы по сравнению с трезвенниками или тех, кто только иногда выпивает, эксперты обнаружили. Умеренно пьющие, кто выпивает два напитка в день, на 18 процентов увеличивает шанс развития меланомы. Люди, страдающие алкоголизмом, на 55 процентов увеличивают этот риск.Специалисты брали за основу напиток с содержанием 12.5% спирта, который является эквивалентом полутора бокалов вина или половины пинты крепкого пива.Ученые считают, что алкоголь вызывает биологические изменения в организме, что делает кожу более чувствительной к свету и может усугубить воздействие облучения ультрафиолетом.Исследователи полагают, что этанол превращается в химическое соединение под названием ацетальдегид вскоре после опьянения. Считается, что ацетальдегид может выступать в качестве "фотосенсибилизатора" - что делает кожу более чувствительной к свету – и порождает молекулы, называемые “активными формами кислорода”, которые повреждают клетки, таким образом, способствуя развитию рака кожи.“Мы знаем, что в присутствии ультрафиолетового излучения, употребление алкоголя может изменить иммунокомпетентность организма, способность производить нормальную иммунную реакцию. Это может привести к гораздо большим повреждениям клеток и затем вызвать рак кожи. Это исследование с целью количественной оценки степени, в которой увеличивается риск меланомы с потреблением алкоголя, и мы надеемся, что вооруженные этими знаниями люди могут лучше защитить себя на солнце”, - говорится одна из авторов исследования доктор Ева Негри.Авторы исследования, тем не менее, осторожно интерпретируют результаты, так как пока не представляется возможным оценить влияние ультрафиолета индивидуально на организм каждого человека.Результаты были опубликованы в Британском журнале дерматологии, основываясь на изучении более 6200 пациентов с меланомой в рамках 16 отдельных исследований.