Эффективные способы снижения уровня холестерина

Эти методы доступны всем и применять их можно регулярно.Холестерин - это необходимый компонент, выполняющий строительную функцию, но если его уровень в крови повышен, то увеличивается риск образования холестериновых бляшек и развития различных заболеваний, таких как атеросклероз и сахарный диабет. В связи с этим врачи советуют контролировать уровень холестерина и не допускать его повышения.Оптимальный уровень холестерина от 3,6 до 5,2 ммоль/л, если этот показатель вырастает более 6,2 ммоль/л, то необходимо срочно обращаться к врачу за помощью или же пытаться снизить количество холестериновых клеток самостоятельно, потому как их очень много.миндаль, цитрусовые фрукты, зелень, чеснок, авокадо, морковь, черника, овсяная, рисовая и ячменная каши, семена льна, чечевица, зеленый чай, баклажаны. Рекомендуется употреблять эти продукты ежедневно, особенно тем, кто страдает от ожирения и налегает на жирную пищу.В 2-литровую банку поместите полстакана семян укропа, 1 стакан меда, 1 ст.л корня валерианы и залейте все это литром кипятка. Перемешайте, накройте банку крышкой и настаивайте в течение суток. Затем поставьте банку с настоем в холодильник и принимайте по столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды.В банку влейте 2 стакана оливкового масла и измельченные 10 зубчиков чеснока, перемешайте и настаивайте 7 дней. Эту смесь нужно потом использовать в качестве заправки для овощных салатов и других блюд.Измельчить чеснок - в итоге у вас должно получиться 300 г. Залить чеснок 200 г спирта и поставить настаиваться в темное место 7-10 дней. Употреблять по 2 капли настойки 3 раза в день, ежедневно увеличивая дозу на 2-3 капли, чтобы на 7-й день приема настойки у вас получилось аж 20 капель. Потом следует принимать ее, уменьшая дозу. Когда дойдете до 2 капель - прием настойки можно заканчивать. Такой двухнедельный курс можно повторять раз в три года, после чего организм полностью очистится от лишнего и плохого холестерина.Медики советуют больше двигаться и сбалансировано питаться, чтобы уровень холестерина не повышался выше нормы.