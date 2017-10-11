Отравление грибами: что делать до приезда скорой помощи

Об этом должен знать каждый, кто любит собирать грибы осенью и кушать их.Все без исключения грибы долго перевариваются в желудочно-кишечном тракте, поэтому врачи не рекомендуют употреблять их детям, кормящим и беременным женщинам, а также старикам. Но есть и еще одна причина запрета на грибы - это возможное содержание в них ядов, которые могут привести к летальному исходу.Конечно, ядовиты не все грибы и большая их часть предназначена для употребления, хотя не стоит забывать о том, что у некоторых съедобных грибов есть ядовитые двойники. Так что собирать грибы в лесу следует только тем, кто действительно в них разбирается и может отличить бледную поганку от съедобной сыроежки или шампиньоном.могут проявиться уже через час-два после того, как грибы были съедены, а могут и нарастать с каждым днем, в зависимости от того, насколько ядовитым оказалось грибное блюдо и в каком состоянии находилась печень человека.- тошнота и рвота;- замедление пульса;- схваткообразные боли в животе;- повышение температуры тела;- диарея;- онемение и холод в конечностях;- головная боль и головокружение;- сухость во рту и затрудненное глотание;- судороги;- галлюцинации, бред, помутнение сознания.Даже если появился один из вышеперечисленных симптомов после употребления грибов, следует немедленно вызвать скорую помощь и сообщить о том, что вас беспокоит и какие грибы вы ели.1. Соблюдать постельный режим.2. Пить как можно больше воды, чтобы очистить пищеварительную систему. Ничего не есть вообще.3. Врачи разрешают принять активированный уголь, он обладает абсорбирующим свойством и выводит яды из организма. Другие препараты медики не советуют употреблять, так как симптоматика отравления может "смазаться" и врачам будет сложнее установить диагноз, а также назначить лечение.4. Не паникуйте, если своевременно вызвать скорую помощь, человек может надеяться на выздоровление уже на следующий день после госпитализации в больницу.Ходите в лес за грибами только с опытными грибниками, которые собирают дары осени всю свою жизнь и знают о них все. Также, медики рекомендуют не покупать грибы на стихийных рынках, даже в том случае, если они похожи на съедобные. Будьте внимательны и осторожны.