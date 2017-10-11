10 признаков раннего старения, о которых никто не знает

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Врачи рассказали, как определить, что вы "старый".Исследователи назвали факторы, которые влияют на преждевременное старение.Просмотр телевизораАвстралийские ученые из Университета Квинсленда выяснили, что каждый дополнительный час просмотра телевизора сокращает жизнь человека на 22 минуты. Более того, привычка не отрываться от экрана грозит повышенным риском болезни Альцгеймера.Избыток или нехватка физических нагрузокСпорт и активный образ жизни продлевают молодость, однако чрезмерные занятия в спортивном зале могут спровоцировать перенапряжение суставов и повысить риск артрита. Достаточное количество нагрузок стимулирует приток крови к коже и позволяет лучше защищаться от морщин.Употребление жидкости через соломинкуУченые утверждают, что важно следить за тем, что мы пьем и как это делаем. К примеру, если человек предпочитает пить прямо из бутылки или через соломинку, то это стимулирует образование морщин и глубоких линий вокруг рта в такой же степени, как и курение.Прослушивание музыкального плеераГлухота может развиться не только из-за проблем со здоровьем. Потеря слуха может быть связана с привычкой прослушивать музыку через наушники на высокой громкости.Сидячая работаФитнес-тренеры советуют офисным работникам отказаться от перекуса перед компьютером и во время перерывов на обед не забывать о зарядке и упражнении для глаз.Использование кондиционеровКондиционирование воздуха способствуют преждевременному старению и образованию морщин, поскольку высушивают кожу. Вот почему так важно пользоваться различными способами увлажнения воздуха.Употребление сахараУченые утверждают, что сахар, вместе с солнечными лучами и табачным дымом, является одной из главных причин появления морщин.МылоКожа обладает естественным защитным барьером против бактерий, который удаляется за счет воздействия мыла. Когда эта щелочная среда смывается с поверхности нашей кожи, кожа начинает стареть быстрее.ПодушкаПо мнению косметологов, привычка спать на подушке может привести к преждевременному старению. В том случае, если человек во сне не меняет позу и лежит на боку, усиливается давление на одну из половин лица. В результате этого давления кожа складывается в морщины. Поэтому косметологи настойчиво рекомендуют почаще спать на спине.ДиетаДиетологи советуют пациентам не отказываться от хороших жиров вроде омега-3 жирных кислот, которые помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Для правильного и сбалансированного питания в рационе должны присутствовать жирная рыба, грецкие орехи и семечки.