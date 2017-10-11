Исследователи рассказали о признаках проблем со здоровьем

Исследователи из США сообщили, что существует несколько признаков, которые говорят о том, что у человека есть какие-то проблемы со здоровьем.Ученые назвали эти внешние проявления внутренних проблем в организме, которые позволят на ранних этапах обнаружить нарушения и избавиться от них. Так, например, ученые говорят, что важным индикатором состояния здоровья является кожа лица, она отражает все процессы, которые происходят в организме, особенно в ЖКТ.Также медики отмечают, что кровоточивость дёсен обычно указывает на недостаток витамина С, а также может означать, что человек ведет малоподвижный образ жизни и имеет вредные привычки, например, курит.Наличие прыщей на лице может говорить о том, что также что-то не в порядке с пищеварением, а кроме того, могут быть проблемы с печенью. Однако это значимый признак для тех, кто старше 20 лет, поскольку до этого возраста прыщи являются нормальным явлением и говорят о гормональной перестройке организма.Слишком светлые губы говорят о том, что в организме недостаток железа и важно есть больше мяса и красных овощей и фруктов, можно также пить гранатовый сок и есть гемотоген.О проблемах могут говорить и морщины. Например, горизонтальные морщины на лбу также могут быть признаком нарушения пищеварения, а вовсе не говорить об увядании кожи. А вот зуд в ушах чаще всего означает, что у человека недостаток витамина Д и стоит больше времени проводить на солнце. О недостатке витамина В7 говорят сухость волос, перхоть и вообще разного рода проблемы с волосами.