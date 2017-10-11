Спортсмены не смогут использовать генный допинг
Это значит, что любые манипуляции, сопровождающиеся редактированием генома, или же влияющие на выработку тех или иных белков в организме, окажутся под запретом. Ужесточение запрета связано по всей вероятности с появлением в 2012 году системы редактирования генома CRISPR, которая находит все новые и новые применения. Методика редактирования уже успешно была опробована на человеческих эмбрионах, а также может применяться для лечения людей от наследственных заболеваний. С помощью CRISPR возможно вносить изменения в человеческий геном: это поможет, например, повысить выносливость или вызвать ускоренный набор мышечной массы.
Пока, однако, остается неясным, как именно WADA планирует проводить проверку на генный допинг, то есть выявлять тех, кто прошел процедуру редактирования или модификации генома.
Не исключено, что инструменты для такой допинг-проверки сейчас разрабатываются, но в настоящее время на вооружении у WADA есть лишь способ обнаружения дополнительно копии гена, отвечающей за выработку эритропоэтина, гормона, стимулирующего выработку эритроцитов. Этот способ детекции уже был опробован во время Олимпиады в Рио в 2016 году. Обнаружить же следы других вмешательств в геном с помощью существующих методов достаточно проблематично – такие изменения невозможно выявить с помощью традиционных анализов и исследований.
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