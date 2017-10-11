Спортсмены не смогут использовать генный допинг

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ужесточило запрет генного допинга. Агентство уже сейчас не разрешает спортсменам использовать генную терапию и генетически модифицированные клетки в том случае, если они «потенциально способны улучшить спортивные результаты». Кроме того, с 2018 года список пополнится «инструментами для редактирования генов, с помощью которых можно изменять геномные последовательности и/или влиять на экспрессию генов на транскрипционном или эпигенетическом уровне». Запрет не касается тех случаев, когда такие модификации требуются по медицинским показаниям.Это значит, что любые манипуляции, сопровождающиеся редактированием генома, или же влияющие на выработку тех или иных белков в организме, окажутся под запретом. Ужесточение запрета связано по всей вероятности с появлением в 2012 году системы редактирования генома CRISPR, которая находит все новые и новые применения. Методика редактирования уже успешно была опробована на человеческих эмбрионах, а также может применяться для лечения людей от наследственных заболеваний. С помощью CRISPR возможно вносить изменения в человеческий геном: это поможет, например, повысить выносливость или вызвать ускоренный набор мышечной массы.Пока, однако, остается неясным, как именно WADA планирует проводить проверку на генный допинг, то есть выявлять тех, кто прошел процедуру редактирования или модификации генома.Не исключено, что инструменты для такой допинг-проверки сейчас разрабатываются, но в настоящее время на вооружении у WADA есть лишь способ обнаружения дополнительно копии гена, отвечающей за выработку эритропоэтина, гормона, стимулирующего выработку эритроцитов. Этот способ детекции уже был опробован во время Олимпиады в Рио в 2016 году. Обнаружить же следы других вмешательств в геном с помощью существующих методов достаточно проблематично – такие изменения невозможно выявить с помощью традиционных анализов и исследований.