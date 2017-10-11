Названы продукты, которые способствуют укреплению памяти

Определенные продукты способны предотвратить возникновение проблем с памятью

Так утверждает ученый из Университета Хельсинки Сату Ювякорпи.

По словам ученого, отрицательно на мозг влияют, например, такие факторы, как недостаток витамина B, чрезмерное употребление алкоголя и курение. Кроме того, употребление большого количества углеводов низкого качества и животных жиров провоцирует проблемы с памятью.

Ювякорпи указывает, что несбалансированное питание с большим количеством жиров делает клеточную мембрану жесткой, способность клеток передавать сигналы становится хуже, а способность мозга обрабатывать информацию снижается.

Но это можно предотвратить, так как существуют продукты, которые способны снизить риск ухудшения памяти. Например, этому способствует регулярное употребление в пищу рыбы. В ней содержатся жирные кислоты омега-3, которые увеличивают проницаемость клеточной мембраны и улучшают передачу сигналов, объясняет ученый.

Риск развития депрессии и проблем с памятью уменьшают продукты, содержащиеся в так называемом средиземноморском рационе.

Рацион включает в себя:

оливковое масло,
много растительной пищи,
цельнозерновые продукты,
бобовые,
семена,
рыбу,
белое мясо,
а также небольшое количество алкоголя.

Ученый добавляет, что также помогает и так называемая mind-диета, в которую входят ягоды, темно-зеленые листовые овощи, орехи. Кроме того, на мозговой деятельности положительно сказываются кофе, чай и какао, добавляет эксперт.
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