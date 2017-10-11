Названы продукты, которые способствуют укреплению памяти
Так утверждает ученый из Университета Хельсинки Сату Ювякорпи.
По словам ученого, отрицательно на мозг влияют, например, такие факторы, как недостаток витамина B, чрезмерное употребление алкоголя и курение. Кроме того, употребление большого количества углеводов низкого качества и животных жиров провоцирует проблемы с памятью.
Ювякорпи указывает, что несбалансированное питание с большим количеством жиров делает клеточную мембрану жесткой, способность клеток передавать сигналы становится хуже, а способность мозга обрабатывать информацию снижается.
Но это можно предотвратить, так как существуют продукты, которые способны снизить риск ухудшения памяти. Например, этому способствует регулярное употребление в пищу рыбы. В ней содержатся жирные кислоты омега-3, которые увеличивают проницаемость клеточной мембраны и улучшают передачу сигналов, объясняет ученый.
Риск развития депрессии и проблем с памятью уменьшают продукты, содержащиеся в так называемом средиземноморском рационе.
Рацион включает в себя:
оливковое масло,
много растительной пищи,
цельнозерновые продукты,
бобовые,
семена,
рыбу,
белое мясо,
а также небольшое количество алкоголя.
Ученый добавляет, что также помогает и так называемая mind-диета, в которую входят ягоды, темно-зеленые листовые овощи, орехи. Кроме того, на мозговой деятельности положительно сказываются кофе, чай и какао, добавляет эксперт.
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