Названы продукты, которые способствуют укреплению памяти

Определенные продукты способны предотвратить возникновение проблем с памятьюТак утверждает ученый из Университета Хельсинки Сату Ювякорпи.По словам ученого, отрицательно на мозг влияют, например, такие факторы, как недостаток витамина B, чрезмерное употребление алкоголя и курение. Кроме того, употребление большого количества углеводов низкого качества и животных жиров провоцирует проблемы с памятью.Ювякорпи указывает, что несбалансированное питание с большим количеством жиров делает клеточную мембрану жесткой, способность клеток передавать сигналы становится хуже, а способность мозга обрабатывать информацию снижается.Но это можно предотвратить, так как существуют продукты, которые способны снизить риск ухудшения памяти. Например, этому способствует регулярное употребление в пищу рыбы. В ней содержатся жирные кислоты омега-3, которые увеличивают проницаемость клеточной мембраны и улучшают передачу сигналов, объясняет ученый.Риск развития депрессии и проблем с памятью уменьшают продукты, содержащиеся в так называемом средиземноморском рационе.Рацион включает в себя:оливковое масло,много растительной пищи,цельнозерновые продукты,бобовые,семена,рыбу,белое мясо,а также небольшое количество алкоголя.Ученый добавляет, что также помогает и так называемая mind-диета, в которую входят ягоды, темно-зеленые листовые овощи, орехи. Кроме того, на мозговой деятельности положительно сказываются кофе, чай и какао, добавляет эксперт.