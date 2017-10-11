Ученые нашли способ борьбы с аллергией на арахис

Британские ученые нашли новый способ лечения аллергии на арахис, который изменил жизнь детей, принимавших участие в клинических исследованиях, сообщает The Daily Mail.

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet, приняли участие почти сто человек.

Участники эксперимента принимали арахисовый белок, постепенно наращивая дозы и таким образом заставляя организм привыкать к веществу.

После шести месяцев эксперимента большинство испытуемых могли выдерживать дозировку антигенов, содержащихся в пяти орехах.

Вещества, входящие в состав арахиса, наиболее часто становятся причиной опасных аллергических реакций на пищу, приводящих к анафилактическому шоку и даже смерти.

Эффективного лечения этого вида аллергии пока не существует.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил med2ru в категорию Аллергология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь