Ученые нашли способ борьбы с аллергией на арахис
В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet, приняли участие почти сто человек.
Участники эксперимента принимали арахисовый белок, постепенно наращивая дозы и таким образом заставляя организм привыкать к веществу.
После шести месяцев эксперимента большинство испытуемых могли выдерживать дозировку антигенов, содержащихся в пяти орехах.
Вещества, входящие в состав арахиса, наиболее часто становятся причиной опасных аллергических реакций на пищу, приводящих к анафилактическому шоку и даже смерти.
Эффективного лечения этого вида аллергии пока не существует.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил med2ru в категорию Аллергология
Добавить комментарий