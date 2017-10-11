Мат как обезболивающее средство
В ходе исследования добровольцев разделили на две группы и заставили их опустить руки в ледяную воду. Половине испытуемых было позволено браниться, а другой — запрещено.
Вторые проиграли первым, которые смогли гораздо дольше вытерпеть низкие температуры.
“Употребление матерных слов, способствует выработке в организме гормонов счастья — эндорфинов, которые действуют на организм как болеутоляющее”, — подвел итоги эксперимента доктор Ричард Стивенс.
По словам экспертов, ругань используется людьми очень давно и является универсальным лингвистическим феноменом. Она активизирует области мозга, связанные с эмоциями в правом полушарии, в то время как основная часть лингвистической информации обрабатывается в левом полушарии.
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