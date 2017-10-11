Даже у здоровых людей сахар быстро нарушает работу сердца

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Даже у здорового человека избыток сахара в рационе может спровоцировать развитие смертельно опасных болезней сердца. К какому выводу пришли эксперты в области здорового питания из Университета Суррея.Британские ученые выяснили, что даже здоровые люди рискуют столкнуться с болезнями сердца, если употребляют слишком много сахара. Всего 12 недель подобной диеты было достаточно для увеличения количества жира, который скапливался в печени. В ходе предыдущих исследований было доказано, что содержащая большое количество жира печень выпускает субстанции, которые повреждают сосуды и увеличивают степень тромбообразования, что повышает опасность инфарктов и инсультов. Диета с большим количеством сахара также делает жировой метаболизм человека аналогичным тому, который наблюдается при неалкогольном жировом гепатозе. Это ещё один фактор, повышающий риск инфарктов.Авторы исследования проанализировали 25 мужчин, 11 из которых страдали от неалкогольного жирового гепатоза. Участники эксперимента получали либо рацион, где сахар содержал 26% всех калорий, либо диету, где на долю сахара приходилось не более 6% всех калорий. Наблюдение продолжались в течение 12 недель. Отметим, что 6% сахара в рационе соответствуют рекомендациям диетологов. Авторы исследования контролировали уровень липидов и холестерина в крови, измеряя его на момент начала и завершения наблюдений.Эксперимент показал, что у мужчин с жировым гепатозом отмечался существенно более высокий уровень жира в крови как при первом, так втором типе питания. Но если здоровые мужчины употребляли значительное количество сахара, то и у них через 12 недель отмечалось повышение жира в области печени, которое было вполне сопоставимым с показателями жертв неалкогольного жирового гепатоза.