Нет мяса - нет мозга!

Сотрудники Оксфордского университета установили, что полное исключение из употребления мясных и рыбных продуктов может плохо отразиться на здоровье человека. Дело в том, что в растительной пище отсутствует ряд витаминов, необходимых для мозга.Были проведены исследования, в которых приняло участие около сотни добровольцев в возрасте от 16 до 87 лет. Часть из этих пациентов были вегетарианцами. В результате экспертам удалось установить чёткую связь между отказом от животной пищи и ухудшением работы мозга.Из-за нехватки витамина B 12, который содержится в рыбе и мясе, у испытуемых отмечались повреждения центральной нервной системы. Наиболее опасным вегетарианство оказалось для людей, чей возраст превышает 61 год. У этих участников были зафиксированы: потеря памяти и снижение мозговой активности, вызванные сокращением массы головного мозга.В связи с этим авторы исследования не советуют полностью отказываться от животной пищи.