Одиночество заставляет людей мерзнуть
Ученые из Университета Торонто провели два эксперимента для оценки влияния чувства одиночества на температурное восприятие людей.
В первом эксперименте приняло участие 65 студентов, разделенных на две группы. Одну группу попросили вспомнить эпизод из жизни, связанный с одиночеством, изоляцией или отчуждением, например, исключение из клуба. Другую — наоборот, эпизод, связанный с принятием в клуб, или подобный этому. После этого студентов из обеих групп попросили оценить температуру окружающего воздуха. Оценки колебались от 12°С до 40°С, причем участники первой группы воспринимали температуру как более низкую.
Во втором эксперименте 52 студентам было предложено сыграть в командную компьютерную игру с мячом. Игра была запрограммирована таким образом, что часть участников получала подачи значительно чаще других. После окончания «матча» студентам предложили на выбор кофе, прохладительные напитки, крекеры, яблоки и горячий суп. Оказалось, что «непопулярные» игроки преимущественно выбирали горячие кофе и суп, что свидетельствует об ощущении холода.
Результаты исследования, по мнению ученых, позволяют предположить обратную зависимость — снижение чувства отчуждения под действием теплого воздуха и горячей пищи. Если это предположение окажется верным, оно откроет дорогу к разработке «тепловой терапии» социальной дезадаптации по аналогии со световой терапией сезонных психических расстройств.
Кроме того, результаты исследования могут заинтересовать и филологов, объясняя происхождение связанных с температурой метафор, таких как «холод одиночества», «теплый прием» и другие.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил med2ru в категорию Психиатрия
Добавить комментарий