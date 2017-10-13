Одиночество заставляет людей мерзнуть

Канадские исследователи обнаружили, что чувство одиночества и социальной изоляции заставляет людей воспринимать окружающую температуру как более низкую.Ученые из Университета Торонто провели два эксперимента для оценки влияния чувства одиночества на температурное восприятие людей.В первом эксперименте приняло участие 65 студентов, разделенных на две группы. Одну группу попросили вспомнить эпизод из жизни, связанный с одиночеством, изоляцией или отчуждением, например, исключение из клуба. Другую — наоборот, эпизод, связанный с принятием в клуб, или подобный этому. После этого студентов из обеих групп попросили оценить температуру окружающего воздуха. Оценки колебались от 12°С до 40°С, причем участники первой группы воспринимали температуру как более низкую.Во втором эксперименте 52 студентам было предложено сыграть в командную компьютерную игру с мячом. Игра была запрограммирована таким образом, что часть участников получала подачи значительно чаще других. После окончания «матча» студентам предложили на выбор кофе, прохладительные напитки, крекеры, яблоки и горячий суп. Оказалось, что «непопулярные» игроки преимущественно выбирали горячие кофе и суп, что свидетельствует об ощущении холода.Результаты исследования, по мнению ученых, позволяют предположить обратную зависимость — снижение чувства отчуждения под действием теплого воздуха и горячей пищи. Если это предположение окажется верным, оно откроет дорогу к разработке «тепловой терапии» социальной дезадаптации по аналогии со световой терапией сезонных психических расстройств.Кроме того, результаты исследования могут заинтересовать и филологов, объясняя происхождение связанных с температурой метафор, таких как «холод одиночества», «теплый прием» и другие.