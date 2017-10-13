Нетрадиционные методы лечения простуды

Народные методы лечения простуды не уступают по эффективности аптечным препаратам.Простуда для осени - нормальное явление, но официальная медицина не приемлет такое определение сезонного заболевания, сопровождающегося симптомами острой респираторной инфекции, поэтому ни один врач не назначит лечение против простуды и не напишет в больничном листе диагноз "простуда". А вот в народной медицине понятие простудного заболевания распространено и существует множество простых способов его лечения в домашних условиях без лекарств и вреда для здоровья.Измельчить 1 ст. л малиновых листьев и залить стаканом воды, после чего поставить на плиту и прокипятить 5-10 минут. Настой должен полностью остыть, для этого потребуется около часа. Перед употребление настой процедить и выпить полстакана. Повторить процедуру 3 раза в день.Для его приготовления понадобится и трава и корень цикория. Ингредиенты следует соединить и взять 1 ч.л, чтобы залить ее стаканом кипятка. Желательно готовить настой в термосе, чтобы он не остывал в процессе настаивания. Пить его следует 2 раза в день по половине стакана.Измельчить несколько зубчиков чеснока и смешать в пропорции 1:1 с медом. Принимать по чайной ложке 3 раза в день, после чего выпивать стакан теплой воды.Возьмите 4 зубчика чеснока и натрите их на терке, залейте водой и поставьте на плиту, доведите до кипения и прокипятите минут 15. Затем позвольте остыть средству для ингаляции в течение 10-15 минут. Поставьте миску с чесночным отваром на стол, накройте голову полотенцем, закройте глаза и наклонитесь над миской. Вдыхайте пар чесночного отвара 5-10 минут, этого будет достаточно для снятия таких симптомов простуды, как заложенный нос и затрудненное дыхание.Для приготовления этого целебного напитка используйте цитрусовые фрукты, яблоки, корицу, гвоздику, мускатный орех, кардамон, мед, лимон и красное вино. Все ингредиенты глинтвейна обладают целебными свойствами: уничтожение бактерий и вирусов, улучшение кровообращение, очищение организма от токсических веществ, укрепление иммунитета и так далее. Глинтвейн поможет избавиться от симптомов простуды и может предупредить данный недуг, а также другие сезонные заболевания.В любом случае не лишним будет обращение к терапевту, который поставит верный диагноз, ведь человек может перепутать симптомы и начать лечить простудное заболевание, а на самом деле в его организме может поселиться вирус, перед которым нетрадиционные методы лечения бессильны.