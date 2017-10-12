Психологи расшифровали значение родинок на лице

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По утверждению экспертов, по родинкам на лице можно узнать характер человека.Как ни странно это звучит, но родинки на лице так же, как и на теле, частично формируют характер человека. Причем, очень важно понимать, что их расположение в той или иной зоне напрямую связано с личностью и поведением их владельца. Психологи решили разобраться в этом вопросе более подробно, предоставив возможность рассмотреть родинки на лице на схеме.Подобные родинки именуются, как «Глаз Шивы», другими словами – «точка третьего глаза». Владельцы таких родинок могут похвастаться хорошей интуицией, тягой к познаниям и глубоким разумом. Эта родинка для людей действительно является знаковой, причем она может быть как проводников к счастью, так и роковой. Носители родинок на лбу запросто может повлиять на судьбу человека, который может стать и медиумом, и ясновидящим. Часто людей со знаком Шивы преследуют головные боли.В целом, родинки на лбу говорят о том, что их обладатели проницательны и способны к познаниям. Среди таких часто встречаются общественные деятели, депутаты, политики. Они способны свернуть горы на своем пути, не поддаваясь провокациям и переступая через все жизненные преграды с легкостью. Правда, часто, такие люди «перегибают палку».Таких людей психологи называют больше раздражительными и неуравновешенными. Они страстны и ревнивы одновременно. Тем не менее, именно их жаркий пыл и помогает им жить и проходить все испытания судьбы, основываясь исключительно на собственном опыте.Это настоящие романтики по природе своей. У них поэтические способности, однако именно они тяжело переносят стрессы, часто поддаются влиянию со стороны. И даже, учитывая их дар к творчеству, они нередко теряют вдохновение.Родинки, расположенные под правым глазом свидетельствуют о преданности человека, способности любить и быть верным своей второй половинке. Им свойственны доброта, чувственность, понимание, как поступков, так и чувств. Они обладают шармом и обаянием.Эта родинка говорит о человеке то, что он часто изменчив, путается в собственных мыслях, не может принять решение быстро и осознанно. Излишняя эмоциональность мешает ему настроиться на верный путь, он часто сомневается. Как правило, у таких людей по жизни происходят кратковременные романы.Родинки посредине переносицы расположены у людей, любящих путешествия, у тех, кто не может жить без приключений и бурных эмоций, у тех, кто отдает львиную долю своих мыслей фантазиям. Впрочем, любые родинки на носу свидетельствуют об общительности и коммуникабельности человека, а также о легком характере.Родинка под левым глазом с правой стороны означает страсть и склонность человека к постоянному выяснению отношений. Необоснованная ревность им руководит больше, чем светлый разум. Такие люди, как правило, эгоцентричны и взбалмошны.Безграничная чувственность управляет такими людьми. Их семейная жизнь проходит в переживаниях и трепетом. Психологи также утверждают, что если эта родинка расположена ближе к уху, значит, эти люди склонны к самопожертвованию.Анализируя таких людей, психологи пришли к выводам, что носители этих родинок склонны к самобичеванию, потому они отличаются склочностью характера. Чаще всего эта стороны их характера проявляется именно в супружеских отношениях, они часто чувствуют за собой вину. Нередко происходят семейные ссоры.Человек с родинкой на левом веке наделен дипломатичностью, способностью запоминать детали. Правда, за ними замечено также своеобразная приземленность чувств, что означает, что его чувства преобладают над его разумом. К тому же они мечтательны, да еще и свое мнение и отношение к чему-либо могут менять по нескольку раз на день. Очень непостоянные и ветреные личности.Запретный плод – сладок. Обладатели этих родинок всегда тянутся к тому, что находится под запретом, они очень любопытны, у них отлично развито чувство юмора, они легки на подъем. Ими руководят сиюминутные желания, за что они часто попадают впросак. Правда, и злиться на таких людей долго невозможно, так как они запросто увлекают окружающих новыми идеями.Их преследуют по жизни запутанные сентиментальные связи. Сейчас они влюблены в одного человека, а завтра уже в другого. И все бы ничего, если бы послезавтра они не пылали чувствами снова к первому. И такой круговорот чувств может ими достаточно долго управлять, пока они либо не найдут третьего человека, либо не поймут, что первый – самый важный для них.Эти люди, как правило, склонны к скандалам, так как имеют характер уязвимого человека. Ими больше управляет плотская любовь, нежели платоническая. Потому отношения на расстоянии – это не их конек. Женщины пользуются популярностью у мужчин, а обладатели мужчины имеют огромную силу воли и твердость характера.Они отличаются мистическим складом ума, их любит вселенная, к ним прикасаются ангелы. Их судьбы скорее незаурядные, отличающиеся от банальных представлений о жизни. Повышенная интуиция им подсказывает, как поступать в тех или иных ситуациях, и они часто оказываются правы. Именно поэтому, к их советам прислушиваются окружающие, обращаясь за помощью, а после совершенно не жалеют об этом. Развивая талант ясновидящих, обладатели этих родинок могут даже спасти мир, если в этом будет нужда.Независимые, любящие путешествовать, экстремальные люди. Они пойдут на риск, несмотря ни на какие преграды. Для них не существует даже понятия, как «стоп». Все дороги открыты, все горизонты перед ними.Это щедрые и добрые люди с открытой душой. Они любят детей. Из женщин получается заботливые матеря и любящие супруги. Для них ценно все то, что происходит в их доме, а что вне его – отходит на второй план.Это люди – Казановы. Они способны искусить любого ими желанного человека. Пуская в ход свои харизму и обаяние, обладатели этих родинок заранее уже знают, что добьются успеха. Кроме этого, отмечено, что такие люди эпатажны, эксцентричны, склонны шокировать и провоцировать окружение. Тем не менее, стремясь к разнообразию в отношениях, брак для них – святое.Носители таких природных «отпечатков», как правило властны, они любят управлять, наделены особенно повышенной чувствительностью. А бурная фантазия и оригинальность помогают им по жизни всегда добиваться высот во что бы то ни стало. Они – целеустремленные личности, стремящиеся у успеху во всех сферах деятельности человека.Ими управляет безудержное стремление к высоким чувствам. Ревнивые однолюбы, способные на все, лишь бы добиться желанного человека. Такими людьми управляет сердце, а не разум.Родинка, расположенная непосредственно, на губах свидетельствует о том, что такие люди слабовольны. Они не умеют отвечать за свои поступки, постоянно придумывая отмазки. Они часто откладывают дела, не доводят их до конца.У таких людей наблюдается частая перемена настроения. Они подвержены стрессам, часто впадают в депрессию. Сложный характер этих людей мешает им совладать с собой.Родинки на левой руке часто расположены у людей, обладающих редкими талантами, как творческими так дарами медиумов. Из них получаются превосходные художники, композиторы, поэты, писатели, а также астрологи или эзотерики. У них феноменальная память, они легки в общении и открыты миру.Люди с излишним плотским желанием. У них дар соблазнителей и провокаторов. Любят случайные связи, и, к сожалению, им не свойственно понятие об одной любви на века, они полигамны от природы своей, из-за чего часто изменяют.У таких людей отмечается ясность ума, уверенность, стремление к целям. Решительные и целеустремленные, готовые свернуть горы на своем пути, лишь бы добиться успеха, как в карьере, так и в духовном плане. Часто среди них встречаются и волонтеры, которым жизненно необходимо помогать людям, животным, спасать планету от катаклизмов.Эти люди наиболее нуждаются в защите своими близкими. У них неуравновешенная, хрупкая психика, из-за они часто становятся постоянными клиентами психологов, а иногда и психиатров. Знаковая отметина под нижней губой символизирует неуверенность и незащищенность своего владельца.Обладатели таких родинок, как правило, консервативны. Стремясь к правлению и власти, они надевают маски добрых и отзывчивых людей, но умысел у них один – корысть. Все дела, за которые они берутся, они делают с корыстью для себя. Переступая через своих же коллег, своих же близких, они стремятся к вершине, и им абсолютно плевать, что о них могут подумать те, кто ими обижен. Что касается семье, так тут, напротив, они всегда выступают за союз, в котором царит взаимопонимание и любовь.