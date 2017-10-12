Назван пикантный, но безотказный способ профилактики рака простаты

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Ученые определили, каким образом мужчина может предупредить рак простаты.Рак простаты является широко распространенным заболеванием среди мужчин старше 40 лет. Самое страшное в этом заболевании - это скрытая симптоматика, то есть на первых двух стадиях рака простаты у мужчины вообще могут не проявиться никакие тревожные симптомы, которые могли бы подтолкнуть его пройти обследование органов малого таза. Бывает и такое, что рак проявляет себя лишь на четвертой стадии, когда лечение осложняется запущенностью недуга.болезненное, прерывистое и частое мочеиспускание, а также ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. На 4-й стадии развития рака могут появиться сильные боли в тазу и спине.- мужчины старше 40 лет;- те, кто неправильно питается, налегая на жирную и калорийную пищу;- малоподвижный образ жизни;- наследственный фактор часто приводит к онкологическому заболеванию.Так как на первых стадиях рака симптомы могут не появиться, медики рекомендуют мужчинам, попадающим в группу риска, регулярно проходить обследование, дабы исключить развитие злокачественного новообразования в простате.Ученые проводили глобальное исследование, в результате которого им удалось выяснить, что те мужчины, которых регулярно занимаются сексом и испытывают оргазм не менее 21 дня в месяц - сокращают шансы развития рака простаты на 22%.По мнению ученых, регулярные половые акты, завершающиеся эякуляцией, заботятся о мужском здоровье и предупреждают появление раковых клеток в органах малого таза и не только. Качественный секс улучшает настроение, повышает уровень серотонина-"гормона счастья" в крови, укрепляет иммунную систему и способствует повышению качества сна, устраняя бессонницу.Ученые утверждают, что этот пикантный способ профилактики рака простаты доступен каждому и им нужно пользоваться в течение всей жизни, дабы быть не просто здоровым мужчиной, но и счастливым.