Ученые разработали гидрогель, который сможет победить страшную болезнь
При изготовлении гидрогеля учёные в основу заложили акриламид и новый элемент. Акриламид не токсичное вещество, оно помогает мгновенную среагировать с определёнными молекулами. А элемент участвует в постройке сетей, в которых хранится и действует доправленное лекарство.
Воспаление приводит к выделению газа окиси азота (ОА), которая в малых количествах полезна, а в избыточных токсична. Сейчас РА лечат, снимая болевые ощущения. Учёные же трудятся над способами воздействия на ОА непосредственно. К тому же, эти учёные занимаются разработкой такого гидрогеля нано-размера.
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