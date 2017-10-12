Ученые разработали гидрогель, который сможет победить страшную болезнь

Корейские учёные разработали уникальный гидрогель, благодаря которому возможно будет одолеть такую болезнь как ревматоидный артрит. Вещество впитывает лишнюю жидкость больного сустава и доставляет лекарственный препарат.При изготовлении гидрогеля учёные в основу заложили акриламид и новый элемент. Акриламид не токсичное вещество, оно помогает мгновенную среагировать с определёнными молекулами. А элемент участвует в постройке сетей, в которых хранится и действует доправленное лекарство.Воспаление приводит к выделению газа окиси азота (ОА), которая в малых количествах полезна, а в избыточных токсична. Сейчас РА лечат, снимая болевые ощущения. Учёные же трудятся над способами воздействия на ОА непосредственно. К тому же, эти учёные занимаются разработкой такого гидрогеля нано-размера.