Какие продукты наиболее необходимы беременным?
1. Апельсиновый сок. Этот продукт не только богат витамином С и фолиевой кислотой, но и содержит калий в достаточном количестве. Калий помогает снизить высокое кровяное давление, которое особенно опасно во время беременности. Однако, тем у кого низкое давление не стоит боятся употреблять апельсины.
2. Йогурт. Хороший источник белка и кальция, в отличие от молока может употребляться женщинами с непереносимостью лактозы. Более того, активные йогуртовые культуры помогают снизить риск дрожжевой инфекции, часто возникающей во время беременности.
3. Брокколи. Этот вид капусты известен как хороший источник кальция, витамина С, фолиевой кислоты и витамина В6.
4. Чечевица. Среди бобовых чечевица выделяется по содержанию фолиевой кислоты. В ней содержится много железа и белка, а также волокон, которые предотвращают возникновение запоров.
5. Инжир. Свежий и сушеный инжир содержит много волокон, больше калия, чем бананы, много кальция и железа.
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