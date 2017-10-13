Медики назвали неожиданный фактор мужского здоровья

Оказывается, чем образованней жена, тем мужчина здоровее.К такому выводу пришли ученые из Швеции, выяснив, что семейная жизнь с образованной женщиной благотворно влияет на здоровье мужчины.Эксперты провели исследование, в котором приняли участие около полутора миллионов супружеских пар. Выяснилось, что уровень интеллекта жены напрямую влияет на состояние здоровья супруга. А чем секрет мужского здоровья?Полученные результаты ученые связывают с тем, что обычно решения, связанные с образом жизни семьи, принимает именно жена. В частности, женщина регулирует пищевой рацион семьи. То есть, чем выше уровень образованности у жены, тем более правильные решения она принимает. При этом мужской интеллект подобного влияния на здоровье жены не оказывает.Между тем, мужчина тоже занимает в семье одну из ключевых ролей. Ведь часто именно мужчина является основным, а то и единственным добытчиком в семье. Создаваемый им семейный достаток позволяет выбирать для рациона семьи продукты лучшего качества, а также определять условия проживания семьи, возможность отдыхать и т.д. Это тоже является важным фактором для здоровья супружеской пары.