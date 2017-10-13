Пластик обвинили в возникновении проблем у детей
Специалисты проели исследование на десяти беременных крольчихах, которых держали на стандартной диете. Каждая крольчиха жила в своей клетке. Животных разделили на две группы. Первая группа подвергалась воздействию бисфенола A, а вторая - нет. Крольчих из первой группы с середины беременности до седьмого дня после родов кормили пюре из органической моркови.
Ученые пришли к выводу, что из-за бисфенола A у детей может развиться кишечный дисбактериоз. Он связан с хроническим воспалением печени и толстой кишки. Специалисты советуют женщинам избегать воздействия бисфенола A во время беременности, а также защитить детей от этого соединения.
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Добавил stefan в категорию Разное
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