Врачи доказали безопасность обезболивания во время родов

Принято считать, что обезболивание во время родов негативно влияет на организм женщины. По этой причине многие роженицы отказываются от обезболивания. Однако новые исследования показывают, что это напрасная жертва, пишет The Australian. Ученые доказали, что эпидуральная анестезия не замедляет вторую фазу родовой деятельности, как считалось ранее.Вторая фаза родов наступает, когда раскрытие шейки матки составляет 10 сантиметров. Окончание фазы - рождение ребенка. Сотрудники Медицинского центра Бет-Изрэйел сравнили эффект низких доз эпидуральной анестезии и плацебо (физраствора) на примере 400 матерей, рожавших впервые. Так, замена эпидуральной анестезии физраствором никак не отражалась на продолжительности второй фазы родов.Даже показатели болевых ощущений особо не разнились. Однако со временем женщины, получавшие физраствор, начинали все же больше жаловаться на боль. Это было вполне ожидаемо. Так как болевые ощущения вызывают сильный стресс, врачи рекомендуют не отказываться от анестезии.