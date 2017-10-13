Онкологи назвали пять продуктов, спасающих от рака
Онкологи давно определили причины появления в организме человека раковых клеток, одной из которых является неправильно питание и преобладание вредных продуктов в рационе.
Основные рекомендации онкологов относительно профилактики рака при помощи продуктов питания:
Больше овощей, фруктов, ягод и зелени в меню. Медики рекомендуют составлять меню для каждого приема пищи так, чтобы в нем более 50% составляли свежие или приготовленные дары природы. Они содержат максимальное количество витаминов, минералов, микроэлементов и самое главное - антиоксидантов, которые способствуют выведению свободных радикалов и токсинов из организма и укрепляют иммунитет, соответственно, защищают от рака.
Пить много воды. Вода лучше других напитков очищает организм и наполняет его кислородом, а это очень важно, потому как при обезвоживании клетки, ткани и все системы стареют, становятся слабыми и не способными противостоять раку.
Ограничить употребление сахара и соли, а также отказаться от всех продуктов, содержащих консерванты, канцерогены, усилители вкуса и прочие добавки, которые способствуют развитию раковых клеток и образованию злокачественных опухолей в том или ином органе.
Алкоголь и никотин онкологи называют провокаторами рака, поэтому от курения и выпивки все-таки придется отказаться, если вы хотите уберечь себя от самой страшной и беспощадной болезни современности. Если повлиять на экологию вы физически не можете, а она тоже является причиной появления в организме человека раковых клеток, то бросить курить и пить в состоянии каждый, важно только захотеть быть здоровым и прожить долгую счастливую жизнь.
Эти пять категорий продуктов онкологи рекомендуют употреблять ежедневно:
Обогащенные аминокислотой "гистидин". Это такие продукты: брокколи, тунец, лосось, куриная грудка, бобовые, арахис, белокочанная и цветная капуста, чеснок, репчатый лук. Данная альфа-аминокислота необходима для поддержания здоровья в целом и укрепления иммунной системы. Благодаря продуктам, имеющим в своем составе гистидин, увеличивается производство иммунных клеток, которые надежно защищают организм от рака.
Вода. О пользе воды медики не прекращают говорить и, наверное, не прекратят никогда. Вода очищает организм и снижает уровень опасных веществ, которые могли бы привести к развитию рака.
Природные антиоксиданты. Продукты, в которых содержатся антиоксиданты: помидоры, болгарский перец, морковь, капуста, шпинат, рябина, клюква, черника, сливы, виноград, цитрусовые фрукты, корица, какао, красное вино. Антиоксиданты выступают в роли "щита" для организма, не подпускающего к нему злокачественные заболевания.
Зеленый чай. К главным свойствам зеленого чая можно отнести: противоопухолевое, мочегонное и стимулирующее иммунитет. Онкологи называют зеленый чай мощным профилактическим средством против всех видов рака.
Яблоки. Этот доступный и популярный фрукт обладает хорошим набором витаминов и микроэлементов, которые очищают сосуды и пищеварительный тракт, участвуют в процессах кроветворения, способствуют производству новых иммунных клеток и так далее. Медики советуют не пренебрегать яблоками и кушать их каждый день, потому что они способны защитить вас от онкологических заболеваний.
С помощью правильного питания, которое доступно всем, можно противостоять даже таким сложным заболеваниям, как рак. По крайней мере, нас в этом убеждают врачи.
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