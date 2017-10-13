ТОП-5 продуктов, которые помогут победить жировые складки

Все мы знаем, как выглядят жировые складки, эти неприглядные накопления жира в проблемных областях, с которыми большинство, в конце концов, просто смиряется.Возраст, медленный метаболизм или просто генетика делают некоторых людей более склонными к появлению жировых складок.Но помимо эстетической проблемы, они говорят о том, что вероятно существуют проблемы со здоровьем.Если на животе накапливается больше жира, по сравнению с нормой, это является индикатором риска. Это может говорить о вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, гипертонии…С каждым приемом пищи, нравится нам это или нет, наше тело накапливает калории. Конечно же, мы нуждаемся в них для получения энергии, однако в разумных количествах.Так что помните: если вы хотите потерять эти лишние килограммы, последнее, что вы должны сделать, это «перестать есть», говорят диетологи.Вы должны хорошо питаться, и пища должна быть здоровой. Некоторые, например, пропускают один или несколько приемов пищи, чтобы быстрее похудеть, однако это лишь нарушает метаболизм, и, следовательно, исчезают мышцы, а не жир.Поэтому диетологи единогласны в этом вопросе. Мы должны поддерживать здоровые привычки и образ жизни, а также осознанно подходить к выбору пищи.Ведь это является ключом к тому, чтобы победить жир и жировые складки.Диетологи назвали 5 ключевых продуктов, которые ускорят процесс похудения.Одна или две чашки кофе в день полезны для здоровья. Ваш мозг скажет вам «спасибо», а также кофе поможет бороться с некоторыми заболеваниями печени и ускорит потерю весаМы еще раз хотим подчеркнуть: одна или две чашки кофе. Не стоит пить этот напиток литрами, чтобы ускорить потерю веса.Если мы будем следовать правильной диете, и при этом будете пить кофе в разумных количествах, это поможет убрать жировые складки.По данным научного исследования, опубликованного в различных медицинских журналах, кофе способствует окислению жиров.Сбалансированное и регулярное потребление кофеина ускоряет обмен веществ и позволяет сжигать жир, благодаря освобождению одного важного вещества: адреналина.Не стоит воспринимать этот фрукт (цитрус Aurantium) как что-то неприятное, просто помните, джем из этого фрукта очень вкусен на хорошо поджаренном тосте.Ваш завтрак будет идеально сбалансированным, если добавить в него немного горького апельсина с поджаренным кусочком ржаного хлеба.Этот сорт апельсина содержит фенилэфрин. Это очень мощный элемент, который запускает наш метаболизм, даже когда мы находимся в состоянии покоя.Если мы возьмете в привычку регулярно есть горький апельсин, это поможет достичь эффекта насыщения и побороть жировые складки на талии.Однако имейте в виду один факт: в избытке этот продукт может вызвать гипертонию.Помело и грейпфруты — это поистине сказочные цитрусовые, которые обязательно должны быть в нашем рационе.Старайтесь пить свежевыжатый сок из этих фруктов, ведь готовый сок из магазина не так полезен. Это поможет воспользоваться всеми свойствами этих фруктов.Благодаря исследованию, проведенному в Университете штата Аризона (США), один грейпфрут в день очень полезен для людей с избыточным весом.Однако он не помогает нам сбросить лишние килограммы и не избавит от жировых складок. Что он делает на самом деле, так это помогает улучшить здоровье сердца, снижает уровень холестерина и давление.То, что грейпфрут в целом улучшает состояние нашего здоровья, создает идеальные условия для того, чтобы нам было «проще» похудеть.Когда дело доходит до потери веса и борьбы с этими досадными жировыми складками, выбирайте яблочный уксус, а не бальзамический. Последний, хотя и вкуснее, но содержит больше калорий.Яблочный уксус - это известный древний ингредиент, обладающий многочисленными целебными свойствами.Университет штата Вашингтон и журнал Bioscience опубликовали несколько исследований, которые показали, что, в том числе, яблочный уксус в нашем рационе способствует потере жира в брюшной полости.Он также снижает LDL или плохой холестерин, что помогает прочистить заблокированные артерии и позаботится о лимфатических узлах.Подчеркнем еще раз, что ключом к потере веса является сбалансированная диета и избегание сидячего образа жизни.То, что эти продукты помогают нам бороться с жировыми складками, не значит, что мы должны есть их в избытке.Этот совет имеет важное значение, когда речь идет об острой пище или остром перце.Секрет похудения с помощью острого перца заключается в веществе капсаицин. Это химическое вещество, содержащееся в перце, который и придает ему остроту.Он ускоряет наш метаболизм, а также снижает аппетит.Кроме того, согласно данным журнала Journal of Proteome Research, капсаицин стимулирует определенные белки, способные расщеплять жир и подавлять его чрезмерное накопление.Если ваш желудок позволяет это, добавляйте время от времени в ваши блюда щепотку острого перца. Немного «огня» заставит чувствовать вас себя хорошо.