Последите за осанкой: 4 упражнения против сутулости

Когда говорят о некрасивой осанке, сгорбленной фигуре, шаркающей походке, всегда употребляют эпитет "старческий". И это, к сожалению, не лишено основания, хотя и звучит обидно для пожилых людей.С возрастом осанка претерпевает изменения. Уменьшается длина позвоночника, он становится менее подвижен. Ослабляются межреберные мышцы и связки. Эта атрофия зачастую приводит к сутулости. Круглая спина и бессильно склоненная вперед голова, опущенные плечи и выставленный вперед живот — верный признак дряхлости, проявляющийся у людей, которые мало двигаются, не следят за своим здоровьем.Но сутулость не только портит внешний вид. Согнутая спина сдавливает грудную клетку и затрудняет работу легких и сердца, ухудшает газообмен и кровообращение.Сутулости обязано и появление с возрастом, особенно у женщин, некрасивого утолщения в верхней части спины. Это жировое отложение — "верблюжий горб" — невольно заставляет держать голову выставленной вперед, что, безусловно, не способствует нормальному положению шеи.От неправильной осанки движения становятся некрасивыми, походка неустойчивой, утиной или семенящей.Но дело, конечно, не только и не столько в красоте фигуры. Беда в том, что нарушается подвижность грудной клетки, из-за чего дыхание становится более поверхностным, появляется и одышка. У людей с испорченной осанкой чаще развиваются различные легочные и сердечно-сосудистые расстройства.Медики настойчиво рекомендуют проделывать индивидуально комплексы для улучшения осанки, а также включаем в занятия специальные упражнения. В прогулках по парку особое внимание уделяем правильной постановке стопы, манере держаться.Из упражнений, улучшающих осанку, рекомендуются следующие (их выполняют обычно в течение дня):1. И. п. — ноги на ширине плеч, руки свободно опущены вдоль туловища.Наклоны туловища вправо и влево с движениями рук вдоль тела. Повторить по 5–6 раз в каждую сторону. Темп движений медленный. При наклоне — выдох, при возвращении в и. п. — вдох.2. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе.Круговые движения туловища. Повторить по 3–4 раза в каждую сторону. Темп движений медленный. При наклоне вперед — выдох.3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе.Повороты в стороны. Поворот выполнять до отказа. При повороте — вдох, при возвращении в и. п. — выдох. Повторить в каждую сторону по 5–6 раз. Темп движений средний.4. И. п. — сидя на крае стула, ноги вытянуты вперед, пятками касаются пола, носки оттянуты, руки опущены. 1–2 — наклониться вперед, стараясь руками коснуться нижней части голени, колени не сгибать; 3–4 — возвратиться в исходное положение. При наклоне — выдох, при выпрямлении — вдох. Повторить 5–6 раз. Темп движений медленный.Итак, последите за собой. Прежде всего научитесь правильно держаться, расправьте плечи, выпрямите спину, подтяните живот. И сохраняйте такое положение постоянно — при ходьбе, во время работы, отдыха.