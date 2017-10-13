Серьезный повод чтобы бросить курить

Беспристрастная статистика свидетельствует: смертность от рака легких достигает 95%. При этом 90% из числа мужчин, заболевших раком легких, честно заработали его годами усердного курения. Но пытайся себя обмануть... Даже одна сигарета в день - это уже курение и, как следствие, вред здоровью.Безопасных сигарет не существует. В каждой затяжке дыма находится 40 известных науке канцерогенов и 4000 видов прочих вредных веществ. ... так что не тяни с решением.Чем раньше бросишь курить, тем больше шансов привести легкие в порядок. Если к настоящему моменту куришь не больше десяти лет, то бросай прямо сейчас - и ты еще сможешь вернуть легким первозданный вид. А если курительный стаж зашкаливает за двадцать лет, то тем более бросай - ведь только на то, чтобы ощутимо уменьшить риск заболевания раком легких, потребуется не меньше десяти лет.Лечение любого онкологического заболевания часто осложняется тем, что пациенты обращаются к врачу слишком поздно. Полному надо настороженно относиться к затяжному кашлю, появлению малейших следов крови в мокротах, приступам затрудненного дыхания и болям в груди.