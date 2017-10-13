Серьезный повод чтобы бросить курить
Безопасных сигарет не существует. В каждой затяжке дыма находится 40 известных науке канцерогенов и 4000 видов прочих вредных веществ. ... так что не тяни с решением.
Чем раньше бросишь курить, тем больше шансов привести легкие в порядок. Если к настоящему моменту куришь не больше десяти лет, то бросай прямо сейчас - и ты еще сможешь вернуть легким первозданный вид. А если курительный стаж зашкаливает за двадцать лет, то тем более бросай - ведь только на то, чтобы ощутимо уменьшить риск заболевания раком легких, потребуется не меньше десяти лет.
Лечение любого онкологического заболевания часто осложняется тем, что пациенты обращаются к врачу слишком поздно. Полному надо настороженно относиться к затяжному кашлю, появлению малейших следов крови в мокротах, приступам затрудненного дыхания и болям в груди.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил ignat в категорию Пульмонология
Добавить комментарий