Как оздоровить печень?

Каждый третий взрослый человек испытывает проблемы с печенью. Эти симптомы несложно распознать: горечь во рту, слегка желтые белки глаз, болезненность при сильном надавливании на правое подреберье, иногда увеличение печени в размерах. При таких симптомах нашей печени требуется повышенное внимание. Вот только «любит» она не всегда то, что мы ей предлагаем.Оздоровить печень можно с помощью диеты, вегетарианства. В рационе должны постоянно присутствовать морковь, капуста, свекла, помидоры, тыква, кабачки, огурцы, петрушка, укроп. Одновременно с этим, нельзя забывать и белковые продукты - нежирную рыбу, телячье и индюшачье мясо. Хорошо воспринимает печень также сыр, молоко, кефир, йогурт, творог, яйца. Не любит печень острые приправы, поэтому супы и щи нужно варить без них. Салаты, рагу следует заправлять растительным маслом. Хорошо добавлять в салаты и лекарственные растения: листья одуванчика, подорожника большого, зверобоя продырявленного, сныти, козлятника и др. Их можно использовать не только в свежем, но и в квашеном и сушеном виде.Самым ценным для печени является мед. Его следует употреблять по чайной ложке два раза в день. Очень полезно делать по утрам лечебную гтнастику для очищения печени: «велосипед», «ножницы», приседания, подскоки. Такая несложная гимнастика разгонит застойные явления, сделав своеобразный массаж печени. Неплохо также побегать трусцой хотя бы 20-30 минут в день.А «недолюбливает» наша печень все маринованное, острое, копченое, жирное мясо, кислую ягоду, спиртное, крепкий кофе без молока, а также переедание.