Терапевты рассказали об опасных осложнениях после гриппа

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Некоторые из осложнений гриппа являются смертельно опасными.Грипп - это острое вирусное заболевание, которое нередко перерастает в эпидемию. Особенно часто грипп распространяет осенью и зимой. Поэтому медики рекомендуют заблаговременно укреплять иммунитет, защищающий человека от различных вирусных инфекций, а также прививаться от гриппа.Вирусы гриппа наносят урон органам дыхания и не только, а единственным способом профилактики осложнений является правильное и своевременное лечение. Именно поэтому врачи настаивают на адекватном отношении больных к своему здоровью и жизни в целом. То есть, не заниматься самолечением и при появлении первых симптомов гриппа - вызвать врача и потом следовать его рекомендациям.- пневмония или абсцесс легких;- перикардит, миокардит и другие заболевания сердечно-сосудистой системы;- отит;- поражение печени;- токсико-аллергический шок;- энцефалит, менингит, неврит и другие болезни ЦНС;- воспаление скелетных мышц.Как мы видим, некоторые из осложнений гриппа являются смертельно опасными - это пневмония, менингит, энцефалит, миокардит и другие. В связи с этим медики продолжают настаивать на профилактических средствах против гриппа, а также на его правильном лечении. Если выполнять рекомендации терапевтов, то грипп можно вылечить за 1-2 недели и при этом не столкнуться с опасными осложнениями.- укреплять иммунитет задолго до периода, когда возникает эпидемия гриппа;- прививаться против гриппа за пару недель до начала эпидемии;- в общественных местах надевать респираторную маску;- часто мыть руки и умывать лицо;- если грипп настиг - соблюдать постельный режим и выполнять рекомендации врача;- стараться пить много воды в течение дня, потому как вода выводит из организма токсины и болезнетворные бактерии лучше, чем любой другой продукт.Очень часто грипп путают с ОРВИ, потому как симптоматика аналогична. Соответственно, больной начинает лечиться от острой респираторной вирусной инфекции, а в это время его организм пытается бороться с гриппом и те лекарства, которые попадают в него, чаще всего не способны устранить опасный гриппозный вирус. В результате этого развиваются осложнения, которые вылечить без медиков уже невозможно.