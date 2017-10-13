Этот продукт поможет выздороветь от гриппа

Добавьте в рацион блюда из рыбыВ период эпидемии гриппа и ОРВИ медики рекомендуют пить побольше теплых чаев, сбалансировано питаться и включить в рацион морскую рыбу. Об этом рассказала иммунолог Светлана Белова.По ее словам, чтобы восстановиться после простуды, организму нужны витамины и минералы, которые есть в сезонных овощах, фруктах, ягодах и зелени. А также не стоит исключать из рациона белковую пищу."Очень полезны в период выздоровления разные сорта рыбы и морепродуктов, а также натуральные растительные масла. Морская рыба, особенно лосось, скумбрия, сельдь, а также растительные масла, в частности, льняное, подсолнечное, тыквенное и оливковое, содержащие витамин D, который блокирует размножение вредных бактерий и активно борется с вирусами", – отмечает специалист.